Liga Konferencji: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Lech Poznań w trzeciej kolejce Ligi Konferencji UEFA zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Gdzie obejrzeć mecz Rayo - Lech? O której godzinie? Transmisja w czwartek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Podopieczni Nielsa Frederiksena będą chcieli zrehabilitować się po wyjazdowej porażce 1:2 w ostatniej kolejce z gibraltarskim Lincolnem. Wpadka "Kolejorza" była niemałą sensacją, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że poznaniacy na inaugurację Ligi Konferencji rozbili przed własną publicznością uznaną europejską markę - Rapid Wiedeń 4:1.
ZOBACZ TAKŻE: Pajor najlepsza w Europie! Hiszpańskie media oszalały na punkcie Polki
Pierwsza kolejka rozgrywana była jednak ponad miesiąc temu i od tego czasu Lech gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. W PKO BP Ekstraklasie notuje serię trzech remisów z rzędu i zajmuje piąte miejsce, tracąc do pierwszego Górnika Zabrze już osiem punktów. Gracze z Wielkopolski zameldowali się co prawda w 1/8 finału Pucharu Polski, ale do końca musieli drżeć o zwycięstwo w starciu z czwartoligowym Gryfem Słupsk.
Czwartkowy rywal Lecha, hiszpańskie Rayo Vallecano, w Lidze Konferencji radzi sobie nieco lepiej. Ekipa z Madrytu na inaugurację fazy grupowej pokonała na własnym terenie Shkendiję 2:0, z kolei w ostatniej kolejce uratowała remis w starciu ze Hacken, strzelając bramkę z rzutu karnego w trzynastej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2.
Rayo - Lech. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Transmisja meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.
Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.Przejdź na Polsatsport.pl