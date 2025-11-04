Liga Konferencji: Shkendija - Jagiellonia Białystok. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Białostoczanie jak dotychczas w Lidze Konferencji nie zaliczyli żadnej wpadki. Na inaugurację zainkasowali trzy punkty w domowym starciu z Hamrun, wygrywając 1:0 po golu Jesusa Imaza. W ostatniej kolejce zawodnicy Adriana Siemieńca wybrali się do Strasbourga. Francuska ekipa była zdecydowanym faworytem tego starcia, ale Jagiellonia zdołała wywalczyć punkt na ciężkim terenie, remisując 1:1.





Mecz ze Strasbourgiem był osiemnastym z rzędu nieprzegranym starciem we wszystkich rozgrywkach przez ekipę Siemieńca. Potem przyszły jednak spotkania ligowe i dosyć niespodziewanie Jagiellonia przegrała oba z nich - najpierw 1:2 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, a w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy okazali się gorsi od Rakowa Częstochowa, również przegrywając 1:2. Chwilowy spadek formy oznaczał spadek na trzecie miejsce w ligowej tabeli i stratę pięciu "oczek" do liderującego Górnika.





Drużyna z Macedonii Północnej po raz pierwszy w swojej historii awansowała do rozgrywek europejskich pucharów. W swoim debiucie na tym poziomie Shkendija przegrała 0:2 z czwartkowym przeciwnikiem Lechem Poznań - Rayo Vallecano. Ostatnia kolejka to jednak historyczne zwycięstwo - drużyna z Tetowa przed własną publicznością pokonała irlandzkie Shelbourne 1:0.

ST, Polsat Sport