Liga Konferencji: Sparta Praga - Raków Częstochowa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Podopieczni Marka Papszuna nie zaznali jeszcze w fazie ligowej goryczy porażki. W kolejce otwierającej zmagania pewnie pokonali rumuński Universitatea Craiova 2:0. Następnie gracze z Częstochowy zmierzyli się na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec - mecz zakończył się wynikiem 1:1, a gola na wagę remisu Raków strzelił w samej końcówce. Po dwóch kolejkach "Medaliki" mają zatem na swoim koncie cztery punkty.





Nadzieję na korzystny rezultat w czwartkowy wieczór w Pradze mogą dawać ostatnie wyniki Rakowa. Gracze Marka Papszuna, po przeciętnym początku sezonu. grają coraz lepiej, co przekłada się na zmniejszanie straty do ligowej czołówki. W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonali na wyjeździe Jagiellonię 2:1 i tym samym do trzeciego miejsca tracą już tylko cztery "oczka". Raków odniósł również pewne zwycięstwo w Pucharze Polski - pokonał dobrze dysponowaną w tym sezonie Cracovię 3:0.

Dla Sparty samo uczestnictwo w Lidze Konferencji może być nieco rozczarowujące. Drużyna z Pragi grała przecież w tamtym sezonie w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Obecna kampania w Europie rozpoczęła się dla czeskiej ekipy pomyślnie - pewnie pokonała przed własną publicznością irlandzkie Shamrock Rovers 4:1. Bez punktów wrócili za to z Chorwacji, gdzie w przerywanym przez warunki atmosferyczne starciu ulegli Rijece 0:1. Po dwóch kolejkach drużyna ze stolicy Czech ma więc trzy punkty w dorobku.

Sparta - Raków. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Sparta - Raków w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport