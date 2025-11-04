Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 4.11
We wtorek 4 listopada rozgrywane są mecze czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które ekipy sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz wyniki wtorkowych meczów największego europejskiego pucharu.
Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 4.11:
SSC Napoli - Eintracht Frankfurt 0:0
Slavia Praga - Arsenal 0:3 (0:1)
Bramki: Bukayo Saka 32 (rzut karny), Mikel Merino 46, 68
Atletico Madryt - Royale Union Saint-Gilloise; początek o godzinie 21:00
Bodo/Glimt - AS Monaco; początek o godzinie 21:00
Juventus - Sporting; początek o godzinie 21:00
Liverpool - Real Madryt; początek o godzinie 21:00
Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven; początek o godzinie 21:00
Paris Saint-Germain - Bayern Monachium; początek o godzinie 21:00
Tottenham Hotspur - FC Kopenhaga; początek o godzinie 21:00
