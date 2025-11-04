Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 4.11

Piłka nożna

We wtorek 4 listopada rozgrywane są mecze czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które ekipy sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz wyniki wtorkowych meczów największego europejskiego pucharu.

Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 4.11

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 4.11:

SSC Napoli - Eintracht Frankfurt 0:0

 

Slavia Praga - Arsenal 0:3 (0:1)

Bramki: Bukayo Saka 32 (rzut karny), Mikel Merino 46, 68

 

Atletico Madryt - Royale Union Saint-Gilloise; początek o godzinie 21:00

 

Bodo/Glimt - AS Monaco; początek o godzinie 21:00

 

Juventus - Sporting; początek o godzinie 21:00

 

Liverpool - Real Madryt; początek o godzinie 21:00

 

Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven; początek o godzinie 21:00

 

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium; początek o godzinie 21:00

 

Tottenham Hotspur - FC Kopenhaga; początek o godzinie 21:00

AA, Polsat Sport
