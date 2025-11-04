Znany trener już stracił pracę! Koszmarny początek sezonu

Piłka nożna

Stefano Pioli nie jest już trenerem Fiorentiny. Włoski klub w oficjalnym komunikacie poinformował o zwolnieniu szkoleniowca.

Trener piłkarski w niebieskiej kurtce, z siwą brodą i łysą głową, krzyczy i gestykuluje w stronę zawodnika.
fot. PAP
Stefano Pioli zwolniony z Fiorentiny po słabych wynikach w Serie A

Pioli został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Fiorentiny. W tym sezonie włoskiej Serie A drużyna z Florencji nie wygrała żadnego meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

 

60-letni Pioli w przeszłości - w latach 2017-19 pracował już w Fiorentinie. Był także trenerem m.in. Lazio Rzym, Interu Mediolan i AC Milan.

 

Swoją drugą przygodę z "Violą" rozpoczął w lipcu tego roku, ale w 10 meczach Serie A nie odniósł żadnego zwycięstwa (cztery remisy, sześć porażek).

 

Znacznie lepiej drużynie wiedzie się w Lidze Konferencji UEFA, gdzie prowadzi w tabeli z kompletem punktów po dwóch kolejkach.

PAP
PIŁKA NOŻNASTEFANO PIOLIWŁOCHY
