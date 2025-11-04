Znany trener już stracił pracę! Koszmarny początek sezonu
Stefano Pioli nie jest już trenerem Fiorentiny. Włoski klub w oficjalnym komunikacie poinformował o zwolnieniu szkoleniowca.
Pioli został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Fiorentiny. W tym sezonie włoskiej Serie A drużyna z Florencji nie wygrała żadnego meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
60-letni Pioli w przeszłości - w latach 2017-19 pracował już w Fiorentinie. Był także trenerem m.in. Lazio Rzym, Interu Mediolan i AC Milan.
Swoją drugą przygodę z "Violą" rozpoczął w lipcu tego roku, ale w 10 meczach Serie A nie odniósł żadnego zwycięstwa (cztery remisy, sześć porażek).
Znacznie lepiej drużynie wiedzie się w Lidze Konferencji UEFA, gdzie prowadzi w tabeli z kompletem punktów po dwóch kolejkach.