Znany trener już stracił pracę! Koszmarny początek sezonu

Pioli został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Fiorentiny. W tym sezonie włoskiej Serie A drużyna z Florencji nie wygrała żadnego meczu i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Polski rozlosowany. Hit w Szczecinie!

60-letni Pioli w przeszłości - w latach 2017-19 pracował już w Fiorentinie. Był także trenerem m.in. Lazio Rzym, Interu Mediolan i AC Milan.

Swoją drugą przygodę z "Violą" rozpoczął w lipcu tego roku, ale w 10 meczach Serie A nie odniósł żadnego zwycięstwa (cztery remisy, sześć porażek).

Znacznie lepiej drużynie wiedzie się w Lidze Konferencji UEFA, gdzie prowadzi w tabeli z kompletem punktów po dwóch kolejkach.

PAP