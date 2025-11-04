Liga włoska: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano. Relacja na żywo

Conegliano świetnie weszło w ten sezon. Zespół, w którym na co dzień występuje Joanna Wołosz po siedmiu spotkaniach ma na swoim koncie aż 20 punktów. Do tej pory ekipa Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano straciła zaledwie cztery sety, wygrywając w tym samym czasie aż 21.

Siatkarki zespołu Numia Vero Volley Milano również nie mogą narzekać na złe wyniki w swoich poprzednich starciach tej edycji zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Wygrały pięć starć, natomiast przegrały tylko dwa mecze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:03.

AA, Polsat Sport