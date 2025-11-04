Liverpool FC - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zmierzą się ze sobą Liverpool FC oraz Real Madryt. Gospodarze podchodzą do tego starcia po zwycięstwie 5:1 nad Eintrachtem Frankfurt, z kolei goście pokonali Juventus 1:0.

Spotkanie to ma dodatkowy charakter w postaci powrotów na Anfield Trenta Alexandra-Arnolda oraz obecnego trenera "Królewskich" Xabiego Alonso. Obaj w przeszłości przez wiele lat występowali w ekipie "The Reds" jako piłkarze.

Ostatni raz drużyny rywalizowały ze sobą w ubiegłym sezonie na tym samym etapie zmagań LM. Górą był wtedy Liverpool, który triumfował 2:0 po golach Alexisa Mac Allistera i Cody’ego Gakpo.

Relacja live i wynik na żywo meczu Liverpool FC – Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

Polsat Sport