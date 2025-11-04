Nie żyje mistrz Polski. Reprezentował nasz kraj na MŚ

Protas był swego czasu jednym z najlepszych polskich kickbokserów w formule full contact. Świadczy o tym fakt, że kilkukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Reprezentował też biało-czerwone barwy na mistrzostwach świata, na których zaszedł do ćwierćfinału.

Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał przy sporcie. Trenował dzieci i młodzież w lokalnym klubie, zajmował się też promowaniem sportów walki.



Oprócz tego pracował jako funkcjonariusz Służby Więziennej w zakładzie karnym we Włodawie, z której pochodził. Miał stopień młodszego chorążego.



"Jako trener był wymagający, ale zawsze wspierający i oddany swoim zawodnikom. Potrafił inspirować i motywować, a jego podopieczni wielokrotnie odnosili sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Pod jego kierunkiem zawodnicy zdobywali m.in. medale mistrzostw Polski, w tym tytuły wicemistrzów i brązowych medalistów w formule K-1 i full-contact, a także powołania do Kadry Narodowej" - czytamy we wpisie Polskiego Związku Kickboxingu w mediach społecznościowych.