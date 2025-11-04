Niespodzianki nie było. Pewna wygrana Warty w Gorzowie

Było jasne, kto tu jest faworytem do wygranej. Warta, która zaczęła rozgrywki sezonu 2025/2026 od porażki u siebie z PGE Projektem Warszawa 0:3, w dwóch kolejnych spotkaniach triumfowała. Najpierw podopieczni Michała Winiarskiego zwyciężyli na wyjeździe ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1, a następnie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:0 we własnej hali.

Z kolei gorzowianie źle zaczęli tegoroczne zmagania. Najpierw ulegli na wyjeździe CHKS Chełm 2:3, a potem u siebie PGE GiEK Skrze Bełchatów 0:3. W trzecim meczu Cuprum uznał wyższość w Rzeszowie tamtejszej Asseco Resovii 0:3.

We wtorkowy wieczór Cuprum zmierzył się zatem z innym z potentatów PlusLigi i jednocześnie finalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Różnica klas na parkiecie była bardzo widoczna. Wystarczy powiedzieć, że miejscowi w żadnej partii nie doszli do bariery 20 punktów. Zawiercianie dominowali w ataku, na zagrywce, w bloku i obronie.

Dzięki tej wygranej "Jurajscy Rycerze" awansowali na pierwsze miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów, co Projekt, ale jeden mecz rozegrany więcej. Cuprum osunął się na przedostatnie miejsce i pozostaje z jednym "oczkiem".

Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (15:25, 18:25, 19:15)

Cuprum Stilon Gorzów: Patryk Niemiec, Pontes Veloso Thiago, Mathis Henno, Marcin Kania, Chizoba Eduardo Neves Atu, Kamil Kwasowski - Szymon Gregorowicz (libero) - Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski, Mateusz Maciejewicz, Marcin Waliński

Aluron CMC Warta Zawiercie: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares Rodrigues - Jakub Popiwczak (libero)

Polsat Sport