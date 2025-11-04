Niespodziewany powrót legendy. Wraca po wielu latach i poprowadzi Polaków

Włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości - Donadoni zostanie nowym trenerem Spezii, zastępując na stanowisku Lukę D'Angelo. Dla Donadoniego to powrót do pracy trenera po pięcioletniej przerwie - po raz ostatni pracował w chińskim Shenzhen FC w 2020 roku.

Wcześniej Donadoni przez lata pracował w Bolonii czy Parmie. Był także trenerem Napoli oraz prowadził reprezentację Włoch w latach 2006-2008.

62-letni dziś Donadoni to legendarny piłkarz Milanu - występował w barwach tego klubu w latach 1986-1996, sześciokrotnie sięgając po mistrzostwo kraju i trzykrotnie triumfując w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów.

Spezia w 11 kolejkach aktualnego sezonu Serie B zgromadziła zaledwie siedem punktów i zajmuje miejsce w strefie spodkowej, wyprzedzając tylko inny znany klub - Sampdorię.

Wiśniewski w rozgrywkach 2025/2026 zanotował jak do tej pory 10 występów w Serie B i jeden w Pucharze Włoch, natomiast Żurkowski - zaledwie jeden mecz na zapleczu Serie A, rozgrywając 30 minut w starciu z Empoli (1:1).

BS, Polsat Sport