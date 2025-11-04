Nietrafiony karny, a potem kontuzja! Pech nie opuszcza gwiazdy Serie A

To już drugi uraz Dybali w tym sezonie. Doszło do niego w momencie, gdy poprawiała się jego forma. Wystąpił w pierwszym składzie w pięciu ostatnich meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował asystę.

AS Roma ponownie nie może liczyć na swoją gwiazdę. Kariera Dybali w ostatnich latach wyhamowała ze względu na częste kontuzje, głównie mięśniowe. Przez siedem lat występował w Juventusie Turyn, a w 2022 roku przeszedł do Romy. Dla "Giallorossich" rozegrał 122 mecze, w których strzelił 44 gole i zanotował 23 asysty.

W niedzielę Dybala nie wykorzystał rzutu karnego, a jego strzał z 11 metrów obronił Mike Maignan. Po chwili został zmieniony. Początkowo wydawało się, że kontuzja ofensywnego pomocnika jest poważniejsza. Po badaniach klub ogłosił, że będzie pauzował przez trzy tygodnie i ma szansę na występ w meczu z obecnym liderem Serie A - Napoli, który odbędzie się 30 listopada.

Niespełna 32-letni zawodnik rozpoczął już rehabilitację. Kolejne badania przejdzie po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji w eliminacjach mistrzostw świata.

W czwartek AS Roma zagra w Glasgow z Rangers FC w Lidze Europy, natomiast w niedzielę zmierzy się z Udinese w 11. kolejce włoskiej ekstraklasy. "Giallorossi" po 10 ligowych meczach mają 21 pkt, zajmują czwarte miejsce i tracą punkt do prowadzącego Napoli.

