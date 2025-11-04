Pełna mobilizacja w Jastrzębiu przed Superpucharem! Indywidualności lepsze od zespołowości?

Już we środę 5 listopada rozdane zostanie pierwsze trofeum w sezonie 2025/2026. Stawką jest AL-KO Superpuchar Polski, w którym udział wezmą aktualny mistrz kraju - Bogdanka LUK Lublin oraz obrońca Pucharu Polski - Jastrzębski Węgiel. Prestiżu dodaje fakt, że spotkanie odbędzie się w katowickim Spodku.

- Na pewno jest poruszenie, ponieważ to jest mecz, który decyduje o trofeum. Te zespoły, które tutaj przyjechały to są zespoły zbudowane pod kątem zdobywania trofeum. To na pewno jest dla nas wyzwanie, ale i przyjemność, że możemy tu być - rzekł Kowal w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

U progu tego sezonu nieco lepiej spisują się lublinianie, którzy w PlusLidze mogą pochwalić się kompletem zwycięstw, podczas gdy jastrzębianie ponieśli porażkę u siebie 0:3 z PGE Projektem Warszawa (wcześniejsze dwa spotkania wygrali). Warto podkreślić, że klub z Górnego Śląska przeszedł sporą rewolucję kadrową.

- Nigdy nie jest wystarczająco czasu, ale idziemy do przodu. Żeby nas tylko omijały kontuzje, bo tego doświadczyliśmy podczas okresu przygotowawczego. Na pewno w zespole jest potencjał. Może jeszcze tego nie pokazaliśmy, ale głęboko wierzę, że ta mądrość chłopaków pozwoli nam przejść trudne momenty i w konsekwencji zbudujemy jakość, która pozwoli nam grać o wysokie cele. Na ten moment uważam, że mamy na tyle dużo indywidualności, że będziemy w stanie rywalizować z Lublinem - powiedział Kowal.

Z kolei Bogdanka LUK Lublin dowodzona przez Stephane'a Antigę bazuje swoją siłę na fundamentach wypracowanych w poprzednim sezonie.

- Na pewno są monolitem. Tych zmian nie było dużo, więc oni prezentują równy poziom. Oni wypracowali pewny rytm grania w ubiegłym roku i kiedy wymienia się jednego, dwóch zawodników to jest inna historia niż jak w naszym przypadku, kiedy wymieniliśmy całą linię przyjęcia plus libero i środkowych. Lublin zdobył pewność siebie poprzez mistrzostwo Polski, wypracowali ten rytm, który trzymają. Oczywiście mają jeszcze pole do poprawy, natomiast środa to jest ten wyjątkowy dzień i wierzę, że trochę ta nasza indywidualność weźmie górą nad zespołowością Lublina. Leon jest liderem tego zespołu i kluczowe piłki były jego udziałem, ale mają bardzo zbilansowaną drużynę i będzie bardzo dobry mecz - podkreślił Kowal.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel w środę 5 listopada o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 20.00.

W tym samym dniu o Superpuchar Polski powalczą w Spodku również siatkarki. DevelopRes Rzeszów zagra z ŁKS Commercecon Łódź, a to spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30.

Cała rozmowa z Andrzejem Kowalem w załączonym materiale wideo.

