Pierwsza porażka Realu w LM! Mistrzowie Anglii lepsi w hicie kolejki

Pierwsza połowa spotkania rozpoczęła się bardzo wyrównanie. Żadna z drużyn nie potrafiła poważnie zagrozić bramce rywala, ponieważ gra była twarda i toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Dopiero około 30. minuty tempo nieco wzrosło, a w rolach głównych wystąpili obaj bramkarze. Thibaut Courtois oraz Giorgi Mamardashvili kilkukrotnie popisali się znakomitymi interwencjami i nie pozwolili rywalom na zdobycie gola przed przerwą.

W końcówce pierwszej połowy gospodarze mogli otrzymać rzut karny, jednak po analizie VAR sędzia główny zmienił swoją pierwotną decyzję i przyznał piłkę drużynie gości.

Po zmianie stron do ataku jeszcze odważniej ruszyli "The Reds". Już pod koniec pierwszej części gry Liverpool mocno przycisnął Real, skutecznie zamknął go na własnej połowie i uniemożliwiał wyprowadzenie piłki spod wysokiego pressingu. Najlepszą sytuację stworzyli sobie oni jednak po stałym fragmencie gry. W 61. minucie Dominik Szoboszlai dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne, a Alexis Mac Allister strącił piłkę głową i pokonał Courtoisa. Było to pierwsze trafienie Argentyńczyka w tym sezonie w barwach Liverpoolu.

Madrytczycy próbowali odwrócić losy spotkania, lecz mimo kilku obiecujących akcji nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę gospodarzy. Ostatecznie mecz zakończył się skromnym, ale zasłużonym zwycięstwem podopiecznych Arne Slota.

Wynik ten lekko zmienił układ sił w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dla "Królewskich" była to pierwsza porażka w obecnej edycji rozgrywek. Liverpool dzięki triumfowi zrównał się z Realem punktami - obie drużyny mają na koncie po jednej przegranej, "The Reds" ulegli tureckiemu Galatasaray. Wciąż tylko trzy zespoły mogą pochwalić się kompletem zwycięstw: Bayern Monachium, Arsenal oraz Inter Mediolan. Po tym meczu Real zajmuje piąte miejsce w tabeli fazy ligowej, a Liverpool plasuje się tuż za nim, na szóstej pozycji.

Liverpool FC - Real Madryt 1:0 (0:0)

Bramki: Alexis MacAllister 61.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili - Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (88. Milos Kerkez) - Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis MacAllister (78. Curtis Jones) - Mohamed Salah, Hugo Ekitike (78. Cody Gakpo), Florian Wirtz (88. Federico Chiesa).

Real: Thibaut Courtois - Federico Valverde (90. Brahim Diaz), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras - Arda Guler (81. Trent Alexander-Arnold), Eduardo Camavinga (69. Rodrygo), Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior - Jude Bellingham - Kylian Mbappe.

Żółte kartki: Alexis MacAllister - Vinicius Junior, Dean Huijsen, Jude Bellingham.

Sędziował: Istvan Kovacs (Rumunia).