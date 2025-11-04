Gorzowianie należą do grona czterech drużyn, które wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie PlusLigi. Zespół z województwa lubuskiego musiał uznać wyższość beniaminka - InPost ChKS-u Chełm (2:3), a także uznanych ligowych marek - PGE GiEK Skry Bełchatów (0:3) oraz Asseco Resovii Rzeszów (0:3). Podopieczni Huberta Henno mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt, a we wtorek czeka ich kolejne trudne wyzwanie - starcie z wicemistrzem Polski, Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Ekipa Michała Winiarskiego rozpoczęła rozgrywki od porażki 0:3 z PGE Projektem Warszawa, jednak szybko wróciła na właściwe tory. "Jurajscy Rycerze" w dwóch kolejnych meczach odnieśli komplet zwycięstw - najpierw pokonali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1, a następnie pewnie ograli Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa 3:0.

W ostatnim starciu pomiędzy tymi zespołami, rozegranym w ramach 23. kolejki ubiegłego sezonu PlusLigi, górą byli zawiercianie, którzy zwyciężyli 3:0.

ŁO, Polsat Sport