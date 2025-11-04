Polsat Futbol Cast - 05.11. Transmisja TV i stream online

Już w środę, 5 listopada, premierę będzie miał kolejny odcinek podcastu Polsat Futbol Cast. W programie eksperci przeanalizują najświeższe wydarzenia ze świata futbolu. Transmisja w w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Program poprowadzą Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Eksperci zapowiedzą nadchodzące mecze polskich zespołów w Lidze Konferencji UEFA. Już w czwartek Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Raków Częstochowa oraz Lech Poznań rozegrają kolejne spotkania fazy ligowej tych rozgrywek. Tym razem wszystkie nasze drużyny czeka rywalizacja na wyjeździe.

 

"Kolejorz" zmierzy się w Madrycie z hiszpańskim Rayo Vallecano, "Medaliki" ponownie udadzą się do Czech na starcie ze Spartą Praga, natomiast "Wojskowi" zagrają w Słowenii z NK Celje. "Jaga" z kolei powalczy w Macedonii z KF Shkendiją.

 

W dalszej części programu eksperci podsumują ostatnie wydarzenia w PKO BP Ekstraklasie i Pucharze Polski, a także przyjrzą się występom Polaków w europejskich pucharach.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport
