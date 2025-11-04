Kontuzje gwiazd, czerwona kartka i walka do końca! Wielkie emocje w hicie LM

Na pierwszego gola w tym spotkaniu kibice nie musieli czekać zbyt długo. Już w czwartej minucie po składnej akcji mistrzów Niemiec oko w oko z bramkarzem PSG stanął Michael Olise. Francuz nie wykorzystał jednak dogodnej okazji, ale lepszym zmysłem strzeleckim popisał się Luis Diaz, który umieścił piłkę w bramce oponentów.

Kolumbijczyk był również głównym bohaterem drugiego trafienia w tym hitowym starciu. 28-latek wykorzystał poważny błąd Marquinhosa w rozegraniu, odebrał mu futbolówkę i powiększył przewagę bawarskiej drużyny.

Diaz przed końcem pierwszej połowy wywołał jeszcze większe emocje, kiedy brutalnie sfaulował Achrafa Hakimiego. Marokańczyk przez to zagranie nabawił się kontuzji i był zmuszony opuścić boisko. Diaz został natomiast ukarany czerwoną kartką.

Warto zaznaczyć, że Hakimi nie był jedynym zawodnikiem paryskiego zespołu, który zszedł z murawy z powodu urazu. W pierwszej połowie z problemami zdrowotnymi mierzył się bowiem Ousmane Dembele, który dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji.

Chociaż klub z Bundesligi całą drugą połowę grał w osłabieniu, to gospodarze wykorzystali swoją przewagę dopiero w 74. minucie. Wtedy na listę strzelców wpisał się Joao Neves.

Trafienie Portugalczyka było jednak ostatnim golem strzelonym w tym meczu. Bayern zwyciężył triumfatora poprzedniej edycji Ligi Mistrzów 2:1. Tym samym zespół z Niemiec plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Ligi Mistrzów z 12 punktami, natomiast PSG jest trzecie z dziewięcioma "oczkami".

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium 1:2 (0:2)

Bramki: Joao Neves 74 - Luis Diaz 4, 32

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier - Achraf Hakimi (Senny Mayulu 45+7), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Joao Neves 66) - Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele (Kang-In Lee 25), Bradley Barcola (Goncalo Ramos 66)

Bayern Monachium: Manuel Neuer - Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise (Min-Jae Kim 80), Serge Gnabry (Tom Bischof 46), Luis Diaz - Harry Kane (Leon Goretzka 88)

Czerwona kartka: Luis Diaz 45+7

AA, Polsat Sport