PSG - Bayern Monachium. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zmierzą się ze sobą dwie czołowe drużyny tegorocznej edycji Champions League, czyli PSG oraz Bayern Monachium. Obie drużyny przystępują do tego spotkania z kompletem punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Paryż zdemolowany po triumfie PSG. Apel Ousmane Dembele

Gospodarze podchodzą do tego starcia po zwycięstwie 7:2 nad Bayerem Leverkusen, z kolei goście pokonali Club Brugge 4:0.

Ostatni raz drużyny rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Górą było PSG, które wygrało 2:0 po golach Desire Doue i Ousmane’a Dembele.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG – Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

Polsat Sport