PSG - Bayern Monachium. Relacja live i wynik na żywo
PSG - Bayern Monachium to spotkanie w ramach fazy ligowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek spotkania we wtorek o 21:00
Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorkowym spotkaniu zmierzą się ze sobą dwie czołowe drużyny tegorocznej edycji Champions League, czyli PSG oraz Bayern Monachium. Obie drużyny przystępują do tego spotkania z kompletem punktów.
ZOBACZ TAKŻE: Paryż zdemolowany po triumfie PSG. Apel Ousmane Dembele
Gospodarze podchodzą do tego starcia po zwycięstwie 7:2 nad Bayerem Leverkusen, z kolei goście pokonali Club Brugge 4:0.
Ostatni raz drużyny rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Górą było PSG, które wygrało 2:0 po golach Desire Doue i Ousmane’a Dembele.
Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu PSG – Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl