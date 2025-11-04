Puchar Polski rozlosowany. Hit w Szczecinie!

W pozostałych parach z udziałem zespołów z ekstraklasy Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań, Lechia Gdańsk zmierzy się z liderem tabeli - Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Jagiellonią Białystok.

Mecze 1/8 finału są zaplanowane na 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.