W 1/8 finału piłkarskiego STS Pucharu Polski dojdzie do czterech meczów z udziałem rywali z ekstraklasy. W najciekawszym Pogoń Szczecin, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała broniącą trofeum Legię Warszawa, podejmie Widzew Łódź.
Puchar Polski rozlosowany. Hit w Szczecinie!
W pozostałych parach z udziałem zespołów z ekstraklasy Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań, Lechia Gdańsk zmierzy się z liderem tabeli - Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Jagiellonią Białystok.
Mecze 1/8 finału są zaplanowane na 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
