Puszcza Niepołomice - Stal Mielec. Kiedy mecz? O której godzinie?

Piłka nożna

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ustalił nowy termin zaległego meczu 15. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy Puszczą Niepołomice i Stalą Mielec. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 17.00.

Piłkarz w czarno-białym stroju sportowym biegnie z piłką na boisku.
fot. PAP
Mecz Puszczy Niepołomice odwołany z powodu złego stanu boiska

Zgodnie z terminarzem mecz miał się odbyć w poniedziałek, ale został odwołany ze względu na zły stan boiska spowodowany intensywnymi opadami deszczu.

 

Puszcza zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest 16. i ma trzy mniej.

BS, PAP
1 LIGAPIŁKA NOŻNA
