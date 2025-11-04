Puszcza Niepołomice - Stal Mielec. Kiedy mecz? O której godzinie?
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ustalił nowy termin zaległego meczu 15. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy Puszczą Niepołomice i Stalą Mielec. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 17.00.
Mecz Puszczy Niepołomice odwołany z powodu złego stanu boiska
Zgodnie z terminarzem mecz miał się odbyć w poniedziałek, ale został odwołany ze względu na zły stan boiska spowodowany intensywnymi opadami deszczu.
Puszcza zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest 16. i ma trzy mniej.Przejdź na Polsatsport.pl
