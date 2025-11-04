Szymon Marciniak w Lidze Mistrzów! Poprowadzi hitowe spotkanie

Piłka nożna

Szymon Marciniak poprowadzi już kolejny w swojej karierze mecz Ligi Mistrzów. Polak w środę 5 listopada będzie arbitrem starcia fazy ligowej pomiędzy Manchesterem City a Borussią Dortmund.

Sędzia piłkarski z gwizdkiem i piłką w ręce
fot. PAP
Szymon Marciniak poprowadzi mecz Ligi Mistrzów

Przed nami kolejne mecze największego europejskiego pucharu - Ligi Mistrzów. We wtorek i środę rozegrane zostaną spotkania czwartej kolejki fazy ligowej. 

 

Jednym z ciekawiej zapowiadających się starć będzie rywalizacja pomiędzy Manchesterem City i Borussią Dortmund. Jak się okazuje, podczas rywalizacji w Wielkiej Brytanii kibice będą mogli oglądać na boisku Polaka.

 

W tym przypadku chodzi o Szymona Marciniaka, który został wyznaczony do prowadzenia tego meczu. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Czwartym sędzią będzie Paweł Raczkowski. Za system VAR odpowiedzialni będą Tomasz Kwiatkowski i jego asystent Piotr Lasyk.

AA, Polsat Sport
