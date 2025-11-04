Tabela WTA Finals. Sabalenka, Gauff czy Pegula? Wielkie emocje w walce o awans
Za nami wtorkowe mecze WTA Finals. Zwycięstwo Aryny Sabalenki nad Jessiką Pegulą oznacza, że liderka światowego rankingu zajmuje pierwsze miejsce, ale... nie może być pewna awansu do najlepszej czwórki. Jak wygląda tabela WTA Finals?
We wtorek oglądaliśmy zmagania w grupie Steffi Graff. Jako pierwsze na kort wyszły Coco Gauff i Jasmine Paolini. Amerykanka nie miała większych problemów i pewnie wygrała, oddając Włoszce zaledwie cztery gemy.
Znacznie więcej emocji było w starciu Sabalenka - Pegula. Liderka światowego rankingu wygrała pierwszego seta 6:4, ale kolejnego przegrała 2:6. W decydującym okazała się lepsza, zwyciężając 6:3.
To oznacza, że po dwóch meczach Sabalenka ma na koncie dwa zwycięstwa i... nie może być pewna awansu.
Wszystko rozstrzygnie się w czwartek, kiedy Białorusinka zmierzy się z Gauff, a Pegula - z Paolini. Sabalenka do awansu potrzebuje jednego seta.
1. kolejka
Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini 2:0 (6:3, 6:1)
Coco Gauff - Jessica Pegula 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)
2. kolejka
Coco Gauff - Jasmine Paolini 2:0 (6:3, 6:2)
Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 2:1 (6:4, 2:6, 6:3)
3. kolejka
Aryna Sabalenka - Coco Gauff, czwartek 6 listopada
Jessica Pegula - Jasmine Paolini, czwartek 6 listopada
Tabela WTA Finals. Sabalenka, Gauff, Pegula
(mecze, zwycięstwa, porażki, set)
1. Aryna Sabalenka 2, 2-0, 4-1
2. Jessica Pegula 2, 1-1, 3-3
3. Coco Gauff 2, 1-1, 3-2
4. Jasmine Paolini 2, 0-2, 0-4
Awans wywalczą dwie najlepsze tenisistki.