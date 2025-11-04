Tabela WTA Finals. Sabalenka, Gauff czy Pegula? Wielkie emocje w walce o awans

We wtorek oglądaliśmy zmagania w grupie Steffi Graff. Jako pierwsze na kort wyszły Coco Gauff i Jasmine Paolini. Amerykanka nie miała większych problemów i pewnie wygrała, oddając Włoszce zaledwie cztery gemy.

Znacznie więcej emocji było w starciu Sabalenka - Pegula. Liderka światowego rankingu wygrała pierwszego seta 6:4, ale kolejnego przegrała 2:6. W decydującym okazała się lepsza, zwyciężając 6:3.



To oznacza, że po dwóch meczach Sabalenka ma na koncie dwa zwycięstwa i... nie może być pewna awansu.



Wszystko rozstrzygnie się w czwartek, kiedy Białorusinka zmierzy się z Gauff, a Pegula - z Paolini. Sabalenka do awansu potrzebuje jednego seta.

1. kolejka

Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini 2:0 (6:3, 6:1)

Coco Gauff - Jessica Pegula 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)

2. kolejka

Coco Gauff - Jasmine Paolini 2:0 (6:3, 6:2)

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 2:1 (6:4, 2:6, 6:3)

3. kolejka

Aryna Sabalenka - Coco Gauff, czwartek 6 listopada

Jessica Pegula - Jasmine Paolini, czwartek 6 listopada

Tabela WTA Finals. Sabalenka, Gauff, Pegula

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)

1. Aryna Sabalenka 2, 2-0, 4-1

2. Jessica Pegula 2, 1-1, 3-3

3. Coco Gauff 2, 1-1, 3-2

4. Jasmine Paolini 2, 0-2, 0-4

Awans wywalczą dwie najlepsze tenisistki.