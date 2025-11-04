To naprawdę się dzieje! Jest potwierdzenie ws. Sabalenki i Kyrgiosa

Temat organizacji "bitwy płci" rozgrzewa kibiców tenisa od miesięcy. Sabalenka i Kyrgios regularnie wracali do tego wątku, dodatkowo wzniecając ciekawość fanów.

- Sabalenka i ja myślimy o zorganizowaniu "bitwy płci" jeszcze w tym roku - powiedział Kyrgios brytyjskiemu nadawcy Talk Sport w lipcu. - Szczerze mówiąc, jestem tym naprawdę zdenerwowany, ona jest teraz w szczytowej formie. I dostanie mnie w wersji z drewnianymi nogami, ale mimo to jestem przekonany, że mogę z nią wygrać - dodał.

Teraz w końcu doczekaliśmy się konkretów. Mecz odbędzie się 28 grudnia w Dubaju.

"Bitwą płci" nazywa się pokazowe mecze tenisowe między kobietami a mężczyznami. Najsłynniejszy stoczyli w 1973 roku 29-letnia wówczas Billie Jean King oraz sześciokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, 55-letni Bobby Riggs. Pojedynek oglądało w telewizji ponad 50 mln widzów, a na trybunach w Houston Astrodome zasiadło 30 472 osób, tworząc największą widownię meczu tenisowego w USA aż do 2012 roku. Zwyciężyła King 6:4, 6:3, 6:3, co odebrano jako wielki sukces ruchu wyzwolenia kobiet.