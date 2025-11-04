Wielka siatkówka powraca do tego polskiego miasta! Właśnie to ogłoszono

Jeszcze nie tak dawno pasjonowaliśmy się turniejem mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach, a już powoli można wybiegać w przyszłość do kolejnego mundialu. A to dlatego, że FIVB postanowiła organizować te prestiżowe rozgrywki co dwa lata, a nie jak dotychczas - co cztery.

To sprawia, że kolejny mundial odbędzie się już w 2027 roku i ponownie zostanie rozegrany w Polsce. Tak było w 2014 roku, kiedy Biało-Czerwoni sięgnęli po drugie w historii złoto oraz w 2022 roku, kiedy nasz kraj współorganizował turniej razem ze Słowenią, a nasi siatkarze zdobyli srebro. W 2027 roku trzeci raz, a drugi raz samodzielnie ugościmy najlepsze męskie siatkarskie ekipy świata.

ZOBACZ TAKŻE: Polsko-włoska dominacja będzie trwać latami? Znany trener nie ma złudzeń

Wiadomo już, że jednym z miast-organizatorów będzie Olsztyn, o czym poinformował tamtejszy Indykpol AZS za pośrednictwem mediów społecznościowych. W stolicy Warmii i Mazur zostanie rozegranych aż dwanaście meczów fazy grupowej, w których wystąpi w sumie osiem reprezentacji z dwóch grup. To solidna dawka siatkówki na najwyższym poziomie!

Olsztyn to niesamowicie zasłużone miasto dla polskiej, męskiej siatkówki. Wizytówką miasta jest występujący w PlusLidze zespół AZS-u, który w swojej historii pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski oraz szereg innych medali. To właśnie tam wielokrotnie organizowany był Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. Drużyna swoje mecze rozgrywa w legendarnej, zmodernizowanej Hali Urania i to właśnie w niej rozegrane zostaną wspomniane spotkania mistrzostw świata.

Polsat Sport