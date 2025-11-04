Wszystko już jasne! Oto stroje reprezentacji Polski na IO 2026

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostaną zainaugurowane 6 lutego przyszłego roku. Ceremonia ich otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro z udziałem między innymi prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Impreza potrwa do 22 lutego, a miejscem jej uroczystego zamknięcia będzie Arena, czyli starożytny amfiteatr w Weronie.

ZOBACZ TAKŻE: Gorąco wokół prezesa PKOl-u. Tajner żąda dymisji! "Brak etyki i moralności"



Polskę, według szacunków szefa misji olimpijskiej Konrada Niedźwiedzkiego, reprezentować będzie około 60 sportowców. Dokładna ich liczba nie jest jeszcze znana, ponieważ część kwalifikacji wciąż trwa.



Już teraz wiadomo jednak, w jakich strojach biało-czerwoni sportowcy pokażą się we Włoszech. PKOl zaprezentował właśnie kolekcję olimpijską.

Jak czytamy w opisie: "Kolekcja to połączenie nowoczesnego wzornictwa z narodową dumą, pasją i determinacją, które towarzyszą naszym sportowcom na drodze do olimpijskich marzeń".