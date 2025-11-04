Wszystko już jasne! Oto stroje reprezentacji Polski na IO 2026

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026 rozpoczną się 6 lutego. Na nieco ponad trzy miesiące przed startem imprezy Polski Komitet Olimpijski zaprezentował stroje, w których nasi sportowcy wybiorą się do Włoch.

Cztery osoby w strojach reprezentacji Polski na tle ekranu z napisem "Oficjalna kolekcja olimpijskiej reprezentacji Polski"
fot. YouTube/PKOl
Wszystko już jasne! Oto stroje reprezentacji Polski na IO 2026

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostaną zainaugurowane 6 lutego przyszłego roku. Ceremonia ich otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro z udziałem między innymi prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Impreza potrwa do 22 lutego, a miejscem jej uroczystego zamknięcia będzie Arena, czyli starożytny amfiteatr w Weronie.

 

Polskę, według szacunków szefa misji olimpijskiej Konrada Niedźwiedzkiego, reprezentować będzie około 60 sportowców. Dokładna ich liczba nie jest jeszcze znana, ponieważ część kwalifikacji wciąż trwa.


Już teraz wiadomo jednak, w jakich strojach biało-czerwoni sportowcy pokażą się we Włoszech. PKOl zaprezentował właśnie kolekcję olimpijską.

 

Jak czytamy w opisie: "Kolekcja to połączenie nowoczesnego wzornictwa z narodową dumą, pasją i determinacją, które towarzyszą naszym sportowcom na drodze do olimpijskich marzeń". 

