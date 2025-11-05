45-latka powołana na mistrzostwa świata! To jej 25. wielka impreza

Golkiperka Crvenej zvezdy Belgrad zadebiutowała w drużynie narodowej w 2002 roku, a już kilka miesięcy później mogła cieszyć się z pierwszego medalu imprezy rangi mistrzowskiej (srebra mistrzostw Europy). Mimo upływu lat Lunde utrzymywała wysoki poziom sportowy, czego efektem były aż 24 wielkie imprezy, w których brała udział!

Mało tego, z tych 24 imprez doświadczona bramkarka przywiozła aż 20 krążków! Katrine Lunde ma na koncie trzy złote i dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich, dwa złota, trzy srebra i brąz mistrzostw świata oraz siedem złotych i dwa srebrne krążki mistrzostw Europy. W ubiegłym roku, mając już 44 lata na karku, została MVP igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Tegoroczne mistrzostwa świata kobiet w piłce ręcznej odbędą się w dniach 26 listopada - 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Reprezentacja Norwegii zagra w nich w grupie H, a przeciwniczkami ekipy ze Skandynawii będą Korea Południowa, Kazachstan i Angola.

W czempionacie wystąpi również reprezentacja Polski. "Biało-Czerwone" trafiły do grupy F, w której zmierzą się z Chinkami, Tunezyjkami i Francuzkami.