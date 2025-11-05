A jednak! Djokovic opuści ATP Finals? "Decyzja jeszcze nie zapadła"

Kalendarz startów Novaka Djokovicia w tym sezonie był niewiadomą. Serb - z racji wieku - coraz mocniej kładzie nacisk na odpoczynek i głównie celuje w największe imprezy.

W ostatnich tygodniach gorącym tematem wokół 38-latka był jego start w turnieju ATP Finals w Turynie, imprezie dla ośmiu najlepszych zawodników sezonu.

W poniedziałek Angelo Binaghi, prezes tamtejszej federacji tenisowej, potwierdził udział "Nole" w rywalizacji.

- Mamy potwierdzenie, że Djokovic zagra w Turynie w przyszłym tygodniu - powiedział Binaghi w wywiadzie dla stacji radiowej Rai Gr Parlamento.

Okazuje się jednak, że słowa Binaghiego nie do końca pokrywają się z prawdą. Sprostować postanowił je agent Serba, Mark Madden, który wyjaśnił, że decyzja o ewentualnym udziale zapadnie po zakończeniu trwającej od poniedziałku rywalizacji w ATP w Atenach.

- Przeżywamy intensywne tygodnie, ale decyzja jeszcze nie zapadła, to nieprawda. Gramy w Atenach, a Novak podejmie decyzję pod koniec turnieju - sprostował Madden w rozmowie z Ubitennis.

Legendarny Serb ma świetne wspomnienia ze zmaganiami ATP Finals. Triumfował w nich aż siedmiokrotnie: w 2008 (Szanghaj), 2012, 2013, 2014, 2015 (Londyn), 2022, 2023 (Turyn).

KP, Polsat Sport