Adrian Siemieniec gotowy na starcie w Lidze Konferencji. Wie, czego może się spodziewać

Trener piłkarzy Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec spodziewa się, że macedońska Shkendija Tetowo zagra w czwartek u siebie ofensywnie, z temperamentem i gotowością walki o zwycięstwo. - Wiemy, z jakim typem futbolu i mentalności się zmierzymy - wskazał przed meczem Ligi Konferencji.

Portret trenera Jagiellonii Białystok w kurtce i bluzie.
Adrian Siemieniec zabrał głos przed meczem w Lidze Konferencji

Po dwóch kolejkach fazy ligowej LK Jagiellonia zajmuje w tabeli 10. miejsce, ma na koncie zwycięstwo u siebie z maltańskim Hamrun Spartans 1:0 i remis 1:1 we Francji z RC Strasbourg. Ma jednak słabszy moment w ekstraklasie, bo w dwóch ostatnich kolejkach nie zdobyła nawet punktu, przegrywając z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa po 1:2.

 

Pięciokrotny mistrz Macedonii w tabeli LK jest 20. Po porażce w Hiszpanii z Rayo Vallecano 0:2, w 2. serii spotkań pokonał przed własną publicznością irlandzkie Shelbourne FC 1:0.

 

Siemieniec w środę na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że w przygotowaniach Jagiellonii do kolejnego meczu - bez względu na rozgrywki i poziom przeciwnika - dużo więcej jest myślenia o swojej grze niż o rywalu. Odnosząc się do macedońskiej drużyny mówił tylko o dobrych stronach tej drużyny.

 

- O słabszych nie wypada, bo to nieładnie, a po drugie nie chciałbym podpowiadać przeciwnikowi na co zwróciliśmy uwagę - zaznaczył.

 

Gratulował Shkendiji mistrzostwa kraju i awansu do europejskich rozgrywek. Nawiązał też do rywalizacji Jagiellonii z albańskim Dinamo Tirana w rundzie decydującej o awansie do fazy zasadniczej LK.

 

- Biorąc pod uwagę rejon i charakterystykę tych dwóch krajów, temperamentów, mentalności (...) wiemy, z jakim typem futbolu się zmierzymy - przyznał.

 

- Spodziewamy się przeciwnika, który będzie chciał grać ofensywnie, szybko (...), do tego będzie prezentował swój temperament na boisku w pojedynkach, pressingu, w zdecydowaniu, determinacji, takiej gotowości do poświęcenia każdego metra na boisku w walce o zwycięstwo - tłumaczył szkoleniowiec Jagiellonii.

 

Jak dodał, takiemu nastawieniu rywala jego zespół zechce przeciwstawić dobrą organizację gry i doświadczenie z meczów w europejskich rozgrywkach, zwłaszcza z zespołami o podobnej charakterystyce jak macedońska drużyna.

 

