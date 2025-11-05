Adrian Siemieniec gotowy na starcie w Lidze Konferencji. Wie, czego może się spodziewać

Po dwóch kolejkach fazy ligowej LK Jagiellonia zajmuje w tabeli 10. miejsce, ma na koncie zwycięstwo u siebie z maltańskim Hamrun Spartans 1:0 i remis 1:1 we Francji z RC Strasbourg. Ma jednak słabszy moment w ekstraklasie, bo w dwóch ostatnich kolejkach nie zdobyła nawet punktu, przegrywając z Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa po 1:2.

Pięciokrotny mistrz Macedonii w tabeli LK jest 20. Po porażce w Hiszpanii z Rayo Vallecano 0:2, w 2. serii spotkań pokonał przed własną publicznością irlandzkie Shelbourne FC 1:0.

Siemieniec w środę na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że w przygotowaniach Jagiellonii do kolejnego meczu - bez względu na rozgrywki i poziom przeciwnika - dużo więcej jest myślenia o swojej grze niż o rywalu. Odnosząc się do macedońskiej drużyny mówił tylko o dobrych stronach tej drużyny.

- O słabszych nie wypada, bo to nieładnie, a po drugie nie chciałbym podpowiadać przeciwnikowi na co zwróciliśmy uwagę - zaznaczył.

Gratulował Shkendiji mistrzostwa kraju i awansu do europejskich rozgrywek. Nawiązał też do rywalizacji Jagiellonii z albańskim Dinamo Tirana w rundzie decydującej o awansie do fazy zasadniczej LK.

- Biorąc pod uwagę rejon i charakterystykę tych dwóch krajów, temperamentów, mentalności (...) wiemy, z jakim typem futbolu się zmierzymy - przyznał.

- Spodziewamy się przeciwnika, który będzie chciał grać ofensywnie, szybko (...), do tego będzie prezentował swój temperament na boisku w pojedynkach, pressingu, w zdecydowaniu, determinacji, takiej gotowości do poświęcenia każdego metra na boisku w walce o zwycięstwo - tłumaczył szkoleniowiec Jagiellonii.

Jak dodał, takiemu nastawieniu rywala jego zespół zechce przeciwstawić dobrą organizację gry i doświadczenie z meczów w europejskich rozgrywkach, zwłaszcza z zespołami o podobnej charakterystyce jak macedońska drużyna.

Shkendija - Jagiellonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Shkendija - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

PAP