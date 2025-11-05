AL-KO Superpuchar Polski: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo
Bogdanka LUK Lublin i JSW Jastrzębski Węgiel zmierzą się w walce o AL-KO Superpuchar Polski. Kto wygra to trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.
To będzie prawdziwe starcie gigantów. W katowickim Spodku zmierzą się Bogdanka LUK Lublin oraz JSW Jastrzębski Węgiel. Rok temu Superpuchar zgarnęli siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali jastrzębian 3:2.
Oba zespoły mają już za sobą mocne przetarcie w PlusLidze. Rozgrywki na krajowym parkiecie lepiej rozpoczęli lublinianie. Wygrali wszystkie trzy spotkania i z dorobkiem ośmiu punktów zajmują pozycję wicelidera tabeli.
Nieco niżej plasuje się drużyna z Jastrzębia-Zdroju. Ekipa ze Śląska odniosła dwa zwycięstwa i poniosła jedną porażkę. Pięć punktów pozwala im na zajmowanie ósmej lokaty.
Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.