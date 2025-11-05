Siatkarki z Podkarpacia to liderki tabeli Tauron Ligi. Rzeszowianki wygrały trzy z czterech spotkań i zgromadziły 10 punktów. Jedyną porażkę (2:3) poniosły z PGE Budowlanymi Łódź.

ZOBACZ TAKŻE: Indykpol AZS wygrał za trzy punkty. Wyrównany mecz w Elblągu

ŁKS z siedmioma punktami plasuje się na piątej lokacie. Warto jednak nadmienić, że łodzianki mają rozegrane o jedno spotkanie mniej od środowych rywalek. Szanse wydają się więc bardzo wyrównane.

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport