AL-KO Superpuchar Polski: DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

DevelopRes Rzeszów zagra z ŁKS-em Commercecon Łódź o triumf w AL-KO Superpucharze Polski. Kto wygra to trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.

Siatkarki z Podkarpacia to liderki tabeli Tauron Ligi. Rzeszowianki wygrały trzy z czterech spotkań i zgromadziły 10 punktów. Jedyną porażkę (2:3) poniosły z PGE Budowlanymi Łódź. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Indykpol AZS wygrał za trzy punkty. Wyrównany mecz w Elblągu

 

ŁKS z siedmioma punktami plasuje się na piątej lokacie. Warto jednak nadmienić, że łodzianki mają rozegrane o jedno spotkanie mniej od środowych rywalek. Szanse wydają się więc bardzo wyrównane. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 