AL-KO Superpuchar Polski: DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo
DevelopRes Rzeszów zagra z ŁKS-em Commercecon Łódź o triumf w AL-KO Superpucharze Polski. Kto wygra to trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.
Siatkarki z Podkarpacia to liderki tabeli Tauron Ligi. Rzeszowianki wygrały trzy z czterech spotkań i zgromadziły 10 punktów. Jedyną porażkę (2:3) poniosły z PGE Budowlanymi Łódź.
ŁKS z siedmioma punktami plasuje się na piątej lokacie. Warto jednak nadmienić, że łodzianki mają rozegrane o jedno spotkanie mniej od środowych rywalek. Szanse wydają się więc bardzo wyrównane.
Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.