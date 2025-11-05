Benjamin Mendy zadebiutował w barwach Pogoni!
Benjamin Mendy, francuski mistrz świata z 2018 roku, wreszcie zagrał dla Pogoni Szczecin. Był to co prawda tylko sparing ze Świtem Szczecin, ale daje to nadzieję na to, że utytułowanego bocznego obrońcę zobaczymy niedługo na boiskach PKO BP Ekstraklasy.
Pogoń Szczecin oficjalnie zakontraktowała Francuza 16 września, zatem sympatycy tej drużyny musieli czekać ponad półtora miesiąca, aż były zawodnik między innymi Manchesteru City zaliczy debiut w ekipie "Portowców". Mendy wybiegł w pierwszym składzie sparingowego starcia z innym szczecińskim klubem - Świtem. Spotkanie zostało rozegrane w formacie dwóch połów po trzydzieści minut. Ostatecznie triumfowała Pogoń, wygrywając 2:0 po golach Patryka Paryzka i Jakuba Lisa.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski robi furorę. Klaruje się jego przyszłość
Dla francuskiego obrońcy, ze względu na kłopoty ze zdrowiem, był to pierwszy występ w jakimkolwiek meczu od kwietnia. Mendy reprezentował wtedy barwy szwajcarskiego FC Zürich, dla tego klubu zdążył zagrać jedynie w ośmiu spotkaniach. Wcześniej, również ze względu na liczne urazy, nie zdołał odbudować się w francuskim FC Lorient.
Szansę na oficjalny debiut Mendy będzie miał już w najbliższą niedzielę o 17:30. Pogoń podejmie na własnym stadionie Jagiellonię Białystok. Czy trener Thomas Thomasberg postawi na Francuza?Przejdź na Polsatsport.pl