Benjamin Mendy zadebiutował w barwach Pogoni!

Pogoń Szczecin oficjalnie zakontraktowała Francuza 16 września, zatem sympatycy tej drużyny musieli czekać ponad półtora miesiąca, aż były zawodnik między innymi Manchesteru City zaliczy debiut w ekipie "Portowców". Mendy wybiegł w pierwszym składzie sparingowego starcia z innym szczecińskim klubem - Świtem. Spotkanie zostało rozegrane w formacie dwóch połów po trzydzieści minut. Ostatecznie triumfowała Pogoń, wygrywając 2:0 po golach Patryka Paryzka i Jakuba Lisa.





Dla francuskiego obrońcy, ze względu na kłopoty ze zdrowiem, był to pierwszy występ w jakimkolwiek meczu od kwietnia. Mendy reprezentował wtedy barwy szwajcarskiego FC Zürich, dla tego klubu zdążył zagrać jedynie w ośmiu spotkaniach. Wcześniej, również ze względu na liczne urazy, nie zdołał odbudować się w francuskim FC Lorient.





Szansę na oficjalny debiut Mendy będzie miał już w najbliższą niedzielę o 17:30. Pogoń podejmie na własnym stadionie Jagiellonię Białystok. Czy trener Thomas Thomasberg postawi na Francuza?

ST, Polsat Sport