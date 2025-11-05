Billie Jean King Cup Junior Finals – Polki w ćwierćfinale

Po poniedziałkowej wygranej z Peru również 3:0 (USA wygrały z Austrią 3:0), już w drugiej kolejce w nocy z wtorku na środę Polki zapewniły sobie udział w decydującej fazie turnieju, w którym występuje 16 najlepszych drużyn świata do lat 16.

W drugim spotkaniu reprezentacji w Chile wszystkie trzy zdobywały ważne punkty. W grze pojedynczej Kostecka pokonała Leę Haider-Maurer 7:5, 6:0, a Sybicka - Annę Pircher 7:6 (7-5), 5:7, 6:4. Na koniec debel Kostecka-Snochowska wygrał z Karą Fronek i Haider-Maurer 6:4, 7:5.

Dzień wcześniej, w pierwszym spotkaniu fazy Round Robin przeciwko Peru, również zwycięstwa w singlu odniosły Oliwia i Barbara, która otworzyła rywalizację pokonując Danielę Gonzales 6:2, 6:2, potem Sybicka okazała się lepsza od Leticii Alessii Bazan 6:3, 4:6, 6:4. Wreszcie razem wygrały z Silvaną Fajardo i Gonzales 4:6, 6:2, 6:3.

Awans do Billie Jean King Cup Junior Finals 2025 polskie tenisistki wywalczyły zdobywając brązowe medale w Drużynowych Mistrzostwach Europy – Tennis Europe Summer Cups w czeskich Mariańskich Łaźniach. W reprezentacji wystąpiła wówczas Aleksandra Zapława (Gdańska Akademia Tenisowa), zastąpiona teraz przez Snochowską.

PZT