Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel, czyli czas na starcie o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy. Kto wygrał mecz Bogdanka - Jastrzębski Węgiel? Jaki był wynik meczu o Superpuchar Bogdanka - Jastrzębski Węgiel?
Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.
Superpuchar Polski: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Gdzie obejrzeć?
Obie ekipy tym samym zagrają w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski.
Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał Superpuchar Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poinformujemy tuż po zakończeniu tego hitowego starcia.