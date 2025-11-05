Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Robert MurawskiSiatkówka

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel, czyli czas na starcie o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy. Kto wygrał mecz Bogdanka - Jastrzębski Węgiel? Jaki był wynik meczu o Superpuchar Bogdanka - Jastrzębski Węgiel?

Siatkarz drużyny Bogdanka LUK Lublin z piłką w dłoni, przygotowujący się do zagrywki.
fot. PAP
Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.

 

Superpuchar Polski: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Gdzie obejrzeć?

 

Obie ekipy tym samym zagrają w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał Superpuchar Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poinformujemy tuż po zakończeniu tego hitowego starcia.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINJSW JASTRZĘBSKI WĘGIELPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 