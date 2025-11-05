Bogdanka LUK Lublin w poprzednim sezonie po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal mistrzostw Polski. JSW Jastrzębski Węgiel to triumfator Pucharu Polski, a rozgrywki PlusLigi zakończył na czwartym miejscu.

Superpuchar Polski: Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Gdzie obejrzeć?

Obie ekipy tym samym zagrają w katowickim Spodku o pierwsze trofeum w sezonie - AL-KO Superpuchar Polski.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał Superpuchar Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel poinformujemy tuż po zakończeniu tego hitowego starcia.