Były siatkarz Skry pożegnał zmarłego kolegę. Razem zdobywali mistrzostwo

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Pod koniec października zawodnika przetransportowano do Teheranu. Tam stwierdzono u niego śmierć mózgu, a w środę poinformowano o jego śmierci.

Wiadomość o odejściu młodego zawodnika wstrząsnęła siatkarskim światem. Kolegę z drużyny zdecydował się pożegnać znany z gry w PGE GiEK Bełchatów, Amin Esmaeilnezhad.

"Zraniłeś serce całego narodu, bracie. Niech miejsce twojego spoczynku będzie wiecznie błogosławione" - napisał na instastory Amin.

Kazemi i Amin grali razem w reprezentacji Iranu. Wspólnie zdobyli mistrzostwo Azji (2021) oraz triumfowali w Igrzyskach Azjatyckich (2022).

