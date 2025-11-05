Były siatkarz Skry pożegnał zmarłego kolegę. Razem zdobywali mistrzostwo

Siatkówka

5 listopada rano Irańska Federacja Siatkówki przekazała wiadomość, że zmarł 26-letni Saber Kazemi. Swojego kolegę z reprezentacji w mediach społecznościowych pożegnał Amin Esmaeilnezhad.

Mężczyzna w stroju sportowym trzyma piłkę do siatkówki, obok wizerunek innego siatkarza
fot. PAP
Amin Esmaeilnezhad pożegnał Sabera Kazemiego
  • Katarski siatkarz Al Rayyan został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu po treningu
  • Zraniony zawodnik został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej w szpitalu
  • Następnie przetransportowano go do Teheranu, gdzie stwierdzono śmierć mózgu
  • Oficjalnie poinformowano o śmierci młodego sportowca
  • Wiadomość o jego odejściu wstrząsnęła środowiskiem siatkarskim
  • Kolega z drużyny, Amin Esmaeilnezhad, pożegnał zmarłego
  • Kazemi i Esmaeilnezhad grali razem w reprezentacji Iranu
  • Wspólnie zdobyli mistrzostwo Azji i triumfowali w Igrzyskach Azjatyckich

Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niestety... 26-letni siatkarz porażony prądem nie żyje

 

Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Pod koniec października zawodnika przetransportowano do Teheranu. Tam stwierdzono u niego śmierć mózgu, a w środę poinformowano o jego śmierci. 

 

Wiadomość o odejściu młodego zawodnika wstrząsnęła siatkarskim światem. Kolegę z drużyny zdecydował się pożegnać znany z gry w PGE GiEK Bełchatów, Amin Esmaeilnezhad.

 

"Zraniłeś serce całego narodu, bracie. Niech miejsce twojego spoczynku będzie wiecznie błogosławione" - napisał na instastory Amin. 

 

Kazemi i Amin grali razem w reprezentacji Iranu. Wspólnie zdobyli mistrzostwo Azji (2021) oraz triumfowali w Igrzyskach Azjatyckich (2022).

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Barkom-Każany Lwów - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 