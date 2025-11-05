Były siatkarz Skry pożegnał zmarłego kolegę. Razem zdobywali mistrzostwo
5 listopada rano Irańska Federacja Siatkówki przekazała wiadomość, że zmarł 26-letni Saber Kazemi. Swojego kolegę z reprezentacji w mediach społecznościowych pożegnał Amin Esmaeilnezhad.
- Katarski siatkarz Al Rayyan został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu po treningu
- Zraniony zawodnik został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej w szpitalu
- Następnie przetransportowano go do Teheranu, gdzie stwierdzono śmierć mózgu
- Oficjalnie poinformowano o śmierci młodego sportowca
- Wiadomość o jego odejściu wstrząsnęła środowiskiem siatkarskim
- Kolega z drużyny, Amin Esmaeilnezhad, pożegnał zmarłego
- Kazemi i Esmaeilnezhad grali razem w reprezentacji Iranu
- Wspólnie zdobyli mistrzostwo Azji i triumfowali w Igrzyskach Azjatyckich
Do dramatycznego zdarzenia doszło 18 października po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem.
ZOBACZ TAKŻE: Niestety... 26-letni siatkarz porażony prądem nie żyje
Zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Pod koniec października zawodnika przetransportowano do Teheranu. Tam stwierdzono u niego śmierć mózgu, a w środę poinformowano o jego śmierci.
Wiadomość o odejściu młodego zawodnika wstrząsnęła siatkarskim światem. Kolegę z drużyny zdecydował się pożegnać znany z gry w PGE GiEK Bełchatów, Amin Esmaeilnezhad.
"Zraniłeś serce całego narodu, bracie. Niech miejsce twojego spoczynku będzie wiecznie błogosławione" - napisał na instastory Amin.
Kazemi i Amin grali razem w reprezentacji Iranu. Wspólnie zdobyli mistrzostwo Azji (2021) oraz triumfowali w Igrzyskach Azjatyckich (2022).Przejdź na Polsatsport.pl