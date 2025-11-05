Cristiano Ronaldo szczerze o końcu kariery! Mówi, że będzie płakał

Portugalczyk swoją karierę rozpoczął w Sportingu Lizbona. Później występował w Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie, ponownie w Manchesterze United, a w 2023 roku przeszedł do Al-Nassr Rijad. Pięć razy zdobył Złotą Piłkę i pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów - ostatnio w 2018 roku, tuż przed odejściem z Realu.

Pomimo zaawansowanego wieku napastnik nadal jest powoływany do reprezentacji Portugalii, w której strzelił 143 gole w 225 występach, oraz triumfował w Euro 2016 i finałowym turnieju Ligi Narodów trzy lata później. W przyszłym roku prawdopodobnie szósty raz wystąpi w mistrzostwach świata, których gospodarzami są Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.

Brytyjski prezenter Piers Morgan ma bardzo dobre relacje z Ronaldo, który podobnie jak w 2022 roku udzielił mu obszernego wywiadu. Rozmowę przeprowadzono w domu piłkarza w Arabii Saudyjskiej. Pierwsza część została wyemitowana we wtorek.

Doświadczony piłkarz ujawnił, że koniec jego kariery jest bliski i choć długo przygotowywał się do tego momentu, będzie to dla niego trudne doświadczenie.

- Sądzę, że jestem gotowy. Od 25. roku życia myślałem o końcu kariery, ale wiem, że będzie mi bardzo ciężko. Prawdopodobnie się rozpłaczę. Nic nie da mi tyle radości, co piłka nożna. Nic nie dorówna adrenalinie towarzyszącej strzeleniu gola. Jednak wszystko ma swój początek i koniec - powiedział Ronaldo.

ZOBACZ TAKŻE: Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto prowadzi?

Magazyn „Forbes” ogłosił niedawno, że Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem, który został miliarderem. Portugalczyk zapewnił, że nie przepada za wydawaniem pieniędzy na drogie rzeczy i że jest „normalnym człowiekiem". Jednak później wspomniał, że kilka dni temu kupił luksusowy samochód oraz wyraził niepewność, co do liczby posiadanych pojazdów. Szacuje, że ma ich około 40.

Morgan zapytał Ronaldo, czy ogląda wiele meczów i czy czy śledzi kariery innych piłkarzy.

- Lubię oglądać reprezentację Brazylii, w której występowało wielu znakomitych piłkarzy: Ronaldo, Ronaldinho czy Kaka. Oglądam też Argentynę i Hiszpanię. W tych drużynach grają wybitni zawodnicy - ocenił CR7.

Ronaldo w listopadzie 2022 roku rozwiązał kontrakt z Manchesterem United. Wcześniej skrytykował funkcjonowanie klubu, do którego wrócił po 12 latach. „Czerwone Diabły” ostatni raz zdobyły mistrzostwo Anglii w 2013 roku. Napastnik wrócił do poprzedniego wywiadu z Morganem i stwierdził, że miał rację i nie wycofuje się z niczego, co wtedy powiedział na temat United.

Piłkarz i dziennikarz zgodzili się, że Manchester United wciąż ma wiele problemów i obaj przewidują, że drużyna prowadzona przez portugalskiego trenera Rubena Amorima nie wygra Premier League w tym sezonie.

KN, PAP