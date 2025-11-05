DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)

DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.

W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzyły się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.

Ostatecznie klub z Rzeszowa wygrał w czterech setach i sięgnął po pierwsze trofeum w nowym sezonie.

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Skrót meczu:

