DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)

Siatkówka

Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały w katowickim Spodku ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (31:29, 25:17, 24:26, 25:23) w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Rzeszowianki sięgnęły po to trofeum trzeci raz w historii. Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

Grupa siatkarek w białych strojach sportowych trzyma ręce przy ustach.
fot. PAP
Siatkarki DevelopRes Rzeszów zdobyły Superpuchar Polski

DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.

 

W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzyły się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.

 

Ostatecznie klub z Rzeszowa wygrał w czterech setach i sięgnął po pierwsze trofeum w nowym sezonie.

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Skrót meczu:

 

