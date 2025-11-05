DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu o Superpuchar (WIDEO)
Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały w katowickim Spodku ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (31:29, 25:17, 24:26, 25:23) w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Rzeszowianki sięgnęły po to trofeum trzeci raz w historii. Skrót meczu w załączonym materiale wideo.
DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.
W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzyły się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.
Ostatecznie klub z Rzeszowa wygrał w czterech setach i sięgnął po pierwsze trofeum w nowym sezonie.
DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Skrót meczu:
