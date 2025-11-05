DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?
DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź, czyli czas na hitowe starcie o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek 2025. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu o Superpuchar w siatkówkę?
DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.
Superpuchar Polski siatkarek: DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź
W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzą się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.
Kto sięgnie po efektowne trofeum?
Wynik meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź o Superpuchar Polski siatkarek poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu hitowego spotkania.