DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.

Superpuchar Polski siatkarek: DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzą się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.

Kto sięgnie po efektowne trofeum?

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź o Superpuchar Polski siatkarek poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu hitowego spotkania.