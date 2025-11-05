DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?

Robert MurawskiSiatkówka

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź, czyli czas na hitowe starcie o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek 2025. Kto wygrał mecz? Jaki był wynik meczu o Superpuchar w siatkówkę?

Młoda kobieta w stroju sportowym DevelopRes Rzeszów.
fot. PAP
DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?

DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył dublet - najpierw sięgnął po Puchar Polski, a później po raz pierwszy w historii wywalczył złoty medal mistrzostw Polski.

 

Superpuchar Polski siatkarek: DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

 

W finałach obu tych rozgrywek rzeszowianki pokonały ŁKS Commercecon Łódź i tym samym z tą drużyną zmierzą się w katowickim Spodku w meczu o AL-KO Superpuchar Polski siatkarek.

 

Kto sięgnie po efektowne trofeum?

DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź o Superpuchar Polski siatkarek poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po zakończeniu hitowego spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl
DEVELOPRES RZESZÓWŁKS COMMERCECON ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Bieniek - najlepsze akcje MVP meczu Cuprum Stilon Gorzów - Aluron CMC Warta Zawiercie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 