"Dobrze skomponowani". Były trener reprezentacji wskazał zwycięzcę hitu kolejki

- Jakbym miał ogólnie ocenić siłę drużyn po tych pierwszych meczach, to dla mnie faworytem hitu jest Projekt – mówi Ireneusz Mazur. – Grają siatkówkę dojrzałą, skuteczną. Widać, że to zgrany, dobrze skomponowany zespół. Mimo zmian na dwóch pozycjach wszystko tam gra i jest jakość. To najbardziej poukładana drużyna na ten moment.



Doceniam Butryna, ale …



Gdy idzie o atakujących, to były trener kadry ma jasne wskazanie. – W pojedynku Butryn – Weber stawiam na tego drugiego – oświadcza Mazur. – Za zagrywkę jest plus dla Butryna, ale blok i atak, czyli to, co ofensywne i na siatce, to jest dla Webera. Dlatego, choć doceniam zagrywkę Butryna, to na tej pozycji plus daję Projektowi.



Wszystko przemawia za Wojtaszkiem



Na pozycji libero nasz ekspert też nie ma żadnych wątpliwości. – Wojtaszek technicznie, taktycznie jest górą. Do tego dochodzi jego doświadczenie i to, że świetnie broni. To jest duch napędzający ten zespół. Drużyna wokół tego zawodnika potrafi się wznieść na wyżyny, zagrać pod jego dyktando. Resovia nie ma tak dobrego zawodnika, zatem 2:0 dla Projektu – kwituje Mazur.



Znak równości w jednym tylko elemencie



Gdy idzie o przyjmujących, to i tu Mazur stawia na warszawską parę Tillie, Bednorz. – Na przyjęciu zagrywki są lepsi od Szalpuka i Cebluja. Jeśli jednak idzie o samą zagrywkę, to postawiłbym między tymi parami znak równości. Choć, jak Szalpuk będzie w gazie, a Cebulj utrzyma regularność, to Resovia może tu zyskać przewagę. Jeśli jednak idzie o atak i elementy techniczne, to znów skłaniam się ku zawodnikom Projektu – analizuje Mazur i już mamy na papierze 3:0.



Doświadczenie po stronie lidera Resovii



- Na rozegraniu mamy pierwszy punkt dla Asseco Resovii, bo dla mnie starcie Janusz – Firlej jest na korzyść tego pierwszego – przekonuje Mazur. – Doświadczenie i umiejętność prowadzenia zespołu przemawiają za Januszem. Jego wpływ na drużynę też jest ogromny. Po stronie Firleja jest atletyka, wytrzymałość i sprawność, ale w pozostałych elementach górą jest Janusz. Czyli mamy pierwszy punkt dla Rzeszowa.



Dwa punkty widzenia



Na pozycji środkowych Mazur ma kłopot. – Bo ciężko jednoznacznie określić, która para lepsza. Zagrywka jest na plus Demyanenki i Poręby z Resovii, na ataku mamy remis, a na bloku lepsi są Semeniuk z Kłosem, czyli para Projektu. Obiektywnie wychodzi remis. Subiektywnie postawiłbym na Projekt, bo ci zawodnicy bardziej mi pasują, ale zostańmy przy remisie – oświadcza Mazur, co daje nam wynik 3,5 do 1,5.



To wtedy się dowiemy, czy ma za sobą szatnię



Na deser zostawiliśmy sobie trenerów obu drużyn. – I tu mamy kolejny remis, bo choć bardziej pasuje mi szkoła Bottiego, to Fin Tiilikainen dotąd radzi sobie dobrze – przekonuje Mazur. - Podoba mi się jego reakcja. Żyje na ławce, jest czujny, uważny, reaguje na to, co dzieje się na parkiecie. Jasne, że Fin dostał do prowadzenia gotowca, ale fakt, że wszystko idzie, jak dotąd zgodnie z planem zasługuje na uwagę. Oczywiście prawdziwą wartość trenera Projektu poznamy, jak przyjdzie pierwszy kryzys. To wtedy dowiemy się, czy ma za sobą szatnię i czy ta szatnia za nim pójdzie. Na razie jest na plus, ale jak powiedziałem: lubię Bottiego, więc daję remis i mamy 4:2 dla Projektu.



Dodajmy jeszcze tylko, że Mazur to jeden z nielicznych ekspertów, którzy nie typowali złota dla Asseco Resovii. – I zostałem za to skrytykowany, że wymyślam. Takie jednak mam odczucie. Dla mnie to drużyna najwyżej na brąz, bo złoto zostanie w Lublinie – kończy Mazur.