Zarówno Śląsk, jak i Aris mają taki sam bilans w grupie A - dwa zwycięstwa i trzy porażki. Także solidarnie przegrały w poprzedniej kolejce - drużyna z Salonik uległa na wyjeździe Hapoelowi Jerozolima 76:103, a podopieczni łotewskiego trenera Ainarsa Bagatskisa po wyrównanym meczu musieli uznać wyższość włoskiej Umany Reyer Wenecja na własnym parkiecie 92:104.

26 października stanowisko trenera Arisu objął selekcjoner reprezentacji Polski, Igor Milicic. Chorwat z polskim paszportem zastąpił zwolnionego Serba, Bogdana Karaicicia, z którym klub rozstał się po zaledwie siedmiu meczach w lidze i europejskich pucharach.

Początek pracy Milicicia w nowym zespole nie należał jednak do udanych. Zespół z Salonik przegrał dwa pierwsze spotkania pod jego wodzą - najpierw w EuroCupie z Hapoelem Jerozolima, a następnie w krajowych rozgrywkach z PAOK-iem.

Transmisja meczu Aris Saloniki - WKS Śląsk Wrocław w EuroCupie w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w środę o godzinie 18:55.

ŁO, Polsat Sport, PAP