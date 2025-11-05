FIBA Europe Cup: KK Bosna BH Telecom - PGE Start Lublin na żywo. Relacja live i wynik online

Drużyna z Lublina nie jest ostatnio w najlepszej dyspozycji, licząc wszystkie rozgrywki, notuje serię czterech porażek z rzędu. Jedyne zwycięstwo w Pucharze Europy FIBA odnieśli właśnie w starciu z KK Bosna, lublinianie pokonali ekipę z Bośni i Hercegowiny 90:80. Było to spotkanie inaugurujące rozgrywki, natomiast w ostatniej kolejce podopieczni Wojciecha Kamińskiego byli wyraźnie gorsi od UCAM Murcii (75:102), a wcześniej minimalnie przegrali z Rilski Sportist (92:95).





Przeciwnicy z Bośni, pomimo porażki w pierwszej kolejce ze Startem (80:90), są wyżej w tabeli od polskiej drużyny. KK Bosna pokonała zarówno ekipę z Murcii (87:72), jak i Rilski Sportist (65:56), a więc drużyny, z którymi przegrywali koszykarze z Lublina.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu KK Bosna BH Telecom - PGE Start Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.





ST, Polsat Sport