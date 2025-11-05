Grał w PKO BP Ekstraklasie. Teraz zmierzy się z polskim klubem w Lidze Konferencji

Piłka nożna

Piłkarz Sparty Praga Lukas Haraslin przed czwartkowym meczem z Rakowem Częstochowa w Lidze Konferencji nie ukrywa, że bardzo dobrze wspomina czas spędzony w polskiej Ekstraklasie. W latach 2015-2020 Słowak bronił barw Lechii Gdańsk.

Młody piłkarz w koszulce Lechii Gdańsk
fot. Cyfrasport
Lukas Haraslin spędził kilka lat w polskiej Ekstraklasie

- To mi bardzo wiele dało. Wcześniej występowałem tylko w kategoriach młodzieżowych, ale po przyjeździe do Polski znalazłem się w pierwszej drużynie. Potem trafiłem do reprezentacji i wróciłem do Włoch - relacjonował 29-letni skrzydłowy, który seniorską karierę rozpoczął w Parmie, a z Lechii przeszedł do Sassuolo.

 

Kapitan Sparty ocenił, że polska ekstraklasa pod wieloma względami jest porównywalna z czeską.

 

- Śledzę występy polskich drużyn głównie w europejskich pucharach i na pewno wiele się zmieniło od czasu, gdy tam grałem. Ale ich styl nadal jest podobny. Trener Papszun odszedł (z Rakowa - przyp. red.), potem wrócił i nadal trzyma się tego samego systemu - zaznaczył Haraslin.

Sparta - Raków. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Sparta - Raków w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

PAP
