Grał z Djokoviciem i Nadalem, a teraz kończy karierę. Znany tenisista mówi "pas"

Argentyńczyk ostatnie spotkanie rozegrał na początku czerwca. Uległ wówczas Timo Legoutowi z Francji w kwalifikacjach do Challengera w Lyonie.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Djokovic opuści ATP Finals? "Decyzja jeszcze nie zapadła"

Mimo że ma dopiero 30 lat, Cachin zdecydował się zakończyć profesjonalną karierę. Poinformował o tym w najnowszym wpisie na Instagramie.

"48 na świecie, mówi się łatwo, ale tak nie jest. Dla wielu oznacza to tylko liczba, dla mnie godziny treningów, podróży, rywalizacji, potu i doświadczeń. To była niezapomniana podróż, z wieloma naukami na drodze i jasnym celem, który w wielu chwilach wydawał się niewyraźny, odległy, ale w końcu się udało. Byłem uprzywilejowany uczestniczyć w najlepszych turniejach i kortach świata, grać z Rafą w Madrycie, z Novakiem w Wimbledonie, grać w Pucharze Davisa, wygrać między innymi ATP. Odchodzę z głową spokojną i dumną z tego, co osiągnąłem, dając z siebie wszystko. (...) Dziękuję tenisowi za wszystkie przeżyte doświadczenia i nauki" - napisał pod zdjęciami.

Najlepszym czasem w karierze Cachina był 2023 rok. Wówczas triumfował on w ATP w Gstaad i awansował na najwyższe w karierze, 48. miejsce na światowych listach. W "Wielkim Szlemie" najdalej doszedł do trzeciej rundy. Było to podczas US Open w 2022 roku.

KP, Polsat Sport