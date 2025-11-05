Grał z Djokoviciem i Nadalem, a teraz kończy karierę. Znany tenisista mówi "pas"
Pedro Cachin poinformował, że kończący się sezon tenisowy był ostatnim w jego zawodowej karierze. 30-latek ma na koncie takie sukcesy na triumf w ATP w Gstaad.
- Pedro Cachin zakończył karierę zawodową w wieku 30 lat
- Uczestniczył w najlepszych turniejach świata i grał z czołowymi zawodnikami
- Najlepszy okres kariery to 2023 rok z triumfem w ATP w Gstaad
- Najdalej w Wielkim Szlemie dotarł do trzeciej rundy US Open 2022
Argentyńczyk ostatnie spotkanie rozegrał na początku czerwca. Uległ wówczas Timo Legoutowi z Francji w kwalifikacjach do Challengera w Lyonie.
ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Djokovic opuści ATP Finals? "Decyzja jeszcze nie zapadła"
Mimo że ma dopiero 30 lat, Cachin zdecydował się zakończyć profesjonalną karierę. Poinformował o tym w najnowszym wpisie na Instagramie.
"48 na świecie, mówi się łatwo, ale tak nie jest. Dla wielu oznacza to tylko liczba, dla mnie godziny treningów, podróży, rywalizacji, potu i doświadczeń. To była niezapomniana podróż, z wieloma naukami na drodze i jasnym celem, który w wielu chwilach wydawał się niewyraźny, odległy, ale w końcu się udało. Byłem uprzywilejowany uczestniczyć w najlepszych turniejach i kortach świata, grać z Rafą w Madrycie, z Novakiem w Wimbledonie, grać w Pucharze Davisa, wygrać między innymi ATP. Odchodzę z głową spokojną i dumną z tego, co osiągnąłem, dając z siebie wszystko. (...) Dziękuję tenisowi za wszystkie przeżyte doświadczenia i nauki" - napisał pod zdjęciami.
Najlepszym czasem w karierze Cachina był 2023 rok. Wówczas triumfował on w ATP w Gstaad i awansował na najwyższe w karierze, 48. miejsce na światowych listach. W "Wielkim Szlemie" najdalej doszedł do trzeciej rundy. Było to podczas US Open w 2022 roku.Przejdź na Polsatsport.pl