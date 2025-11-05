Hajto zachwycony polskim trenerem! "Misiura jest fachura"

To właśnie Górnik Zabrze jest liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy z czterema punktami przewagi nad drugą Wisłą Płock, aczkolwiek jednym meczem rozegranym więcej. Obecność obu tych zespołów na tych lokatach może budzić niemałe zaskoczenie. Dopiero na dalszych pozycjach znajdują się Jagiellonia Białystok, Cracovia i Lech, a wciąż w czołówce próżno szukać Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa.

Świetna postawa zabrzan i płocczan to spora zasługa szkoleniowców - odpowiednio Michala Gasparika oraz Mariusza Misiury. Pod wrażeniem ich pracy jest Hajto.

- Misiura jest fachura na ten moment. Ma beniaminka, z którym jest na pierwszym miejscu. I Gasparik też jest fachura, bo jest na pierwszym miejscu. Co byście mi nie wyciągali jakichś liczb, kto i gdzie mógł wygrać, to dzisiaj tabela wygląda tak - pierwszy jest Górnik Zabrze, druga Wisła Płock - z nieoczywistymi trenerami, którzy według mnie daliby sobie radę w Legii - przyznał otwarcie prowadzący "Polsat Futbol Cast".

43-letni Gasparik jest trenerem Górnika od tego sezonu. Wcześniej przez cztery lata prowadził Spartak Trnawa. Z kolei 43-letni Misiura jest szkoleniowcem Wisły od 2024 roku, będąc wcześniej opiekunem Znicza Pruszków. Z "Nafciarzami" wywalczył w poprzednim sezonie awans do PKO BP Ekstraklasy.

