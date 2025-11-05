Jest skład Polek na MŚ! "Stoi się przed wieloma dylematami"

- Najważniejsze jest to, że wszystkie dziewczyny, które znalazły się w składzie, zasłużyły na to swoją ciężką pracą i mam pewność, że dadzą z siebie wszystko dla kadry – powiedział norweski szkoleniowiec, cytowany na stronie internetowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Najwięcej kadrowiczek (5) wywodzi się z ligi rumuńskiej, w tym kapitan Monika Kobylińska, dwie grają w klubach niemieckich, po jednej na Węgrzech i Czarnogórze. Reszta zawodniczek (8) reprezentuje rodzimą ekstraklasę.

- Wybór zawodniczek na turnieje nigdy nie jest prosty i zawsze stoi się przed wieloma dylematami. Sport jest piękny w tym, że inni trenerzy mogliby podjąć zupełnie inne decyzje - dodał Senstad.

Zgrupowanie szkoleniowe bezpośrednio poprzedzające wyjazd na mistrzostwa świata rozpocznie się 16 listopada we Władysławowie. Po kilku dniach wspólnych treningów w COS Cetniewo Polki udadzą się do chorwackiego Porecu, by wziąć udział w towarzyskim turnieju z udziałem zespołu gospodarza i Senegalu. Mecze zaplanowano w dniach 22 i 23 listopada.

W MŚ 2025 Polki zagrają w grupie F kolejno z Chinami, Tunezją i broniącą tytułu Francją. Biało-Czerwone swoje mecze pierwszej rundy rozegrają w holenderskim 's-Hertogenbosch w dniach 28 listopada, 30 listopada i 2 grudnia. Do rundy głównej awansują trzy najlepsze drużyny, z zachowaniem zdobytych punktów. W przypadku awansu, Polki przeniosą się do Rotterdamu.

Skład reprezentacji Polski:

Bramkarki: Adrianna Płaczek (DVSC Schaeffler/Węgry), Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin), Barbara Zima (KGHM Zagłębie Lubin).

Rozgrywające: Katarzyna Cygan (Enea MKS Gniezno), Joanna Granicka (VfL Oldenburg/Niemcy), Monika Kobylińska (S.C. Gloria 2018 Bistrita/Rumunia), Karolina Kochaniak (Zagłębie), Aleksandra Rosiak (PGE MKS El-Volt), Paulina Uścinowicz (Sport-Union Neckarsulm/Niemcy), Natalia Nosek (SCM Universitatea Craiova/Rumunia).

Obrotowe: Aleksandra Olek (HC Dunarea Braila/Rumunia), Nikola Głębocka (Enea MKS), Natalia Pankowska (MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.).

Skrzydłowe: Magda Balsam (CSM Slatina/Rumunia), Daria Michalak (HC Dunarea Braila/Rumunia), Natalia Janas (Zagłębie), Dagmara Nocuń (Buducnost Podgorica/Czarnogóra)