Kibice Legii drżą o wynik. Czy słoweńska przeszkoda okaże się zbyt trudna?
Kibice Legii Warszawa nie mają zbyt wielu powodów do optymizmu. Ich zespół gra znacznie poniżej oczekiwań oraz zmaga się z wieloma problemami, w tym zmianą na stanowisku trenera. Jak w takich okolicznościach zespół przygotuje się na pojedynek z NK Celje? Kibice drżą o wynik.
Gra Legii pozostawia wiele do życzenia
Ten sezon miał przynieść przełom w grze Legii i sprawić, że drużyna powróci do walki o mistrzostwo Polski. Po to zatrudniano Edwarda Iordanescu, czyli byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Niestety pierwsze miesiące to dla kibiców Legii spore rozczarowanie.
Zespół odpadł już z gry o Puchar Polski i zajmuje odległe miejsce w ligowej tabeli, praktycznie wypisując się z walki o mistrzostwo. Z posadą trenera pożegnał się już Iordanescu, a Legia pogrąża się w chaosie organizacyjnym i sportowym. Czy uda się z niego wyjść?
Kto poprowadzi Legię w meczu z Celje?
Pozbierać się trzeba bardzo szybko, bo już w czwartek 6 listopada Legia zagra na wyjeździe w Słowenii z NK Celje w ramach trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA.
Zadanie nie jest łatwe. Nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w tym spotkaniu. Wiele wskazuje na to, że będzie to Inaki Astiz, czyli jeden z asystentów Iordanescu i osoba, która związana jest z Legią od wielu lat. Najpierw jako piłkarz, a później jako członek sztabu szkoleniowego. Hiszpan poszuka recepty na poprawę gry i wyników Legii, przywracając jej utracony blask.
Celje pozostaje niepokonane. Kibice Legii mają obawy
Kibice Legii mają słuszne obawy. Ich zespół rozpoczął grę w Lidze Konferencji od domowej porażki z Samunsporem. Później przyszło wyjazdowe zwycięstwo ze Szachtarem Donieck, dzięki czemu Legia ma trzy punkty i zajmuje 18. miejsce w tabeli.
Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja Słoweńców. Celje kapitalnie weszło w rozgrywki, notując dwa zwycięstwa i bilans bramkowy 5:1. Dzięki temu z kompletem punktów plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. W czwartek powalczy o kolejne punkty z Legią i warszawian czeka trudne zadanie.
Jak Celje radzi sobie z polskimi drużynami?
Zespół Celje nie ma dobrej historii w rywalizacji z polskimi drużynami. W 2015 roku drużyna ta przegrała oba mecze ze Śląskiem Wrocław w kwalifikacjach Ligi Europy. Było kolejno 3:1 i 1:0 dla wrocławian. W ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji Celje rywalizowało u siebie z Jagiellonią i mecz zakończył się remisem 3:3. To zwiastuje spore emocje.
O zwycięstwo będzie jednak niezwykle trudno.