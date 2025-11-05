Kibice Legii drżą o wynik. Czy słoweńska przeszkoda okaże się zbyt trudna?

Gra Legii pozostawia wiele do życzenia



Ten sezon miał przynieść przełom w grze Legii i sprawić, że drużyna powróci do walki o mistrzostwo Polski. Po to zatrudniano Edwarda Iordanescu, czyli byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Niestety pierwsze miesiące to dla kibiców Legii spore rozczarowanie.



Zespół odpadł już z gry o Puchar Polski i zajmuje odległe miejsce w ligowej tabeli, praktycznie wypisując się z walki o mistrzostwo. Z posadą trenera pożegnał się już Iordanescu, a Legia pogrąża się w chaosie organizacyjnym i sportowym. Czy uda się z niego wyjść?



Kto poprowadzi Legię w meczu z Celje?



Pozbierać się trzeba bardzo szybko, bo już w czwartek 6 listopada Legia zagra na wyjeździe w Słowenii z NK Celje w ramach trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA.



Zadanie nie jest łatwe. Nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w tym spotkaniu. Wiele wskazuje na to, że będzie to Inaki Astiz, czyli jeden z asystentów Iordanescu i osoba, która związana jest z Legią od wielu lat. Najpierw jako piłkarz, a później jako członek sztabu szkoleniowego. Hiszpan poszuka recepty na poprawę gry i wyników Legii, przywracając jej utracony blask.



Celje pozostaje niepokonane. Kibice Legii mają obawy



Kibice Legii mają słuszne obawy. Ich zespół rozpoczął grę w Lidze Konferencji od domowej porażki z Samunsporem. Później przyszło wyjazdowe zwycięstwo ze Szachtarem Donieck, dzięki czemu Legia ma trzy punkty i zajmuje 18. miejsce w tabeli.



Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja Słoweńców. Celje kapitalnie weszło w rozgrywki, notując dwa zwycięstwa i bilans bramkowy 5:1. Dzięki temu z kompletem punktów plasuje się na trzecim miejscu w tabeli. W czwartek powalczy o kolejne punkty z Legią i warszawian czeka trudne zadanie.



Jak Celje radzi sobie z polskimi drużynami?



Zespół Celje nie ma dobrej historii w rywalizacji z polskimi drużynami. W 2015 roku drużyna ta przegrała oba mecze ze Śląskiem Wrocław w kwalifikacjach Ligi Europy. Było kolejno 3:1 i 1:0 dla wrocławian. W ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji Celje rywalizowało u siebie z Jagiellonią i mecz zakończył się remisem 3:3. To zwiastuje spore emocje.



Spotkanie Celje-Legia transmitowane będzie na antenach sportowych Polsatu. Warto śledzić poczynania polskiej drużyny w Europie. O zwycięstwo będzie jednak niezwykle trudno.

Polsat Sport