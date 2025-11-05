Kogo nie będzie w Spodku, ten pożałuje. Czegoś takiego kibice siatkówki jeszcze nie widzieli

Wyjątkowe wydarzenie dla fanów siatkówki



Po raz trzeci w historii mecze o Superpuchar Polski w siatkówce kobiet i mężczyzn odbędą się w katowickim Spodku. Już 5 listopada spotkają się najlepsze zespoły ligowe w Polsce. Stawką będą prestiżowe trofea.



Przed nami wyjątkowa odsłona imprezy AL-KO Superpuchar Polski. Kibice zobaczą dwa wielkie spektakle. Spodziewamy się wielkich emocji, zwrotów akcji oraz siatkówki na najwyższym światowym poziomie. O to zadbają gwiazdy polskiej i międzynarodowej siatkówki kobiet i mężczyzn.



Kto zagra o Supepuchar Polski kobiet?



O Superpuchar Polski kobiet 2025 zagrają KS DevelopRes Rzeszów i ŁKS Commercecon Łódź. Rzeszowianki to mistrzynie Polski i zdobywczynie krajowego pucharu. Po drugiej stronie boiska staną łodzianki, czyli finalistki obu tych rozgrywek. To dwie najlepsze drużyny w kobiecej siatkówce w sezonie 2024/2025, które mają wielkie ambicje i cele.



W ten sezon lepiej weszły siatkarki DevelopResu, które po czterech kolejkach zajmują pierwsze miejsce w lidze. Raz już jednak przegrały. Na piątym miejscu jest ŁKS, który do rozegrania ma jedno zaległe spotkanie. Jeżeli wygra za trzy punkty, to w lidze zrówna się z rzeszowiankami.



Kto zagra o Superpuchar Polski mężczyzn?



Wielkie emocje związane są też z meczem o Superpuchar Polski w siatkówce mężczyzn. Faworytem wydaje się mistrz Polski, czyli BOGDANKA LUK Lublin. Po drugiej stronie stanie będący w przebudowie JSW Jastrzębski Węgiel, czyli zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2024/2025.



Teoretycznie lublinianie powinni wygrać. W praktyce jednak może być różnie i żaden wynik nie będzie zaskoczeniem. Bogdanka wygrała trzy pierwsze mecze w PlusLidze i potwierdziła swoje wysokie aspiracje. Jastrzębianie mają już na koncie porażkę z Projektem Warszawa.



Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu



Mecze AL-KO Superpucharu Polski transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu. Starcie KS DeveloPres Rzeszów-ŁK S Commercecon Łódź rozpocznie się o 17:30. Finał mężczyzn BOGDANKA LUK Lublin-JSW Jastrzębski Węgiel zaplanowano na 20:30. Z tej okazji telewizja Polsat przygotowała nie tylko transmisję na żywo, ale też studio eksperckie. W środę 5 listopada czeka nas wielkie święto polskiej siatkówki.

Polsat Sport