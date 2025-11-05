Komenda przekonany o sile Bogdanki. "Jak zagramy dobrze, to wygramy"

Rozgrywający reprezentacji Polski oraz Bogdanki w poprzednim sezonie cieszył się z triumfu w Pucharze Challenge oraz mistrzostwa Polski. Teraz lublinianie stoją przed szansą, aby do gabloty klubowej dorzucić kolejne trofeum.

- Dla nas to ogromne wyróżnienie zagrać w Superpucharze Polski. Dla naszego klubu to pierwszy raz w historii, więc zrobimy wszystko, żeby z tym pucharem wrócić do Lublina i dać radość naszym kibicom. Myślę, że zasłużyliśmy sobie, żeby się tutaj znaleźć, więc to nie jest przypadkowe. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki dobrym wynikom z tamtego sezonu tutaj jesteśmy. Cieszymy się chwilą i zrobimy wszystko, aby ten mecz zagrać dobrze. A jak zagramy dobrze, to jestem pewien, że ten mecz wygramy - przyznał Komenda.

Lublinianie zaczęli sezon optymistycznie, bo zanotowali komplet trzech zwycięstw w PlusLidze, mimo że nie wszyscy zawodnicy przepracowali okres przygotowawczy w klubie ze względu na obowiązki reprezentacyjne.

- Dobrze zaczęliśmy ten sezon, chociaż trochę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Kilku z nas późno dojechało do klubu, nie byliśmy w okresie przygotowawczym, jest kilka zmian w drużynie. Może w pierwszej szóstce ich nie ma za wiele, ale kilka nowych nazwisk się pojawiło. Do tego jest nowy trener, więc nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie. Okazało się, że jest świetnie. Ta drużyna od razu dobrze funkcjonuje, z trenerem naprawdę świetnie się dogadujemy. To przedłużenie tego, co zrobiliśmy w poprzednim sezonie i są szanse, żeby i ten sezon był udany i żeby ponownie zrobić coś pięknego. Do tego będzie dążyć. Dużo pracy przed nami, ale w tym zespole jest olbrzymi potencjał - skwitował Komenda.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel w środę 5 listopada o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 20.00.

