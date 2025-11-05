Legenda żegna się z kadrą. To najlepszy strzelec reprezentacji

35-letni snajper zadebiutował w kadrze Finlandii 4 lutego 2009 roku, w przegranym 1:5 towarzyskim meczu z Japonią. Od tamtej pory w reprezentacyjnej koszulce rozegrał 131 spotkań, w których strzelił 42 gole.

Pukki jest najlepszym strzelcem w historii "Puchaczy", a także drugim zawodnikiem pod względem liczby rozegranych dla niej meczów. W tej kategorii ustępuje jedynie legendzie Ajaksu Amsterdam, Jariemu Litmanenowi, który w reprezentacji Finlandii wystąpił 137 razy.

- Decyzję o rozbracie z kadrą podjąłem tej jesieni, jeszcze przed październikowym zgrupowaniem, na którym porozmawiałem na ten temat z trenerem Larsem Friisem. Zastanawiałem się jednak dość długo, kiedy nadejdzie na to odpowiedni moment. Teraz poczułem, że to właściwa chwila. Moim ostatnim występem w narodowych barwach będzie towarzyskie spotkanie z Andorą, które zostanie rozegrane 17 listopada 2025. Choć ta decyzja długo we mnie dojrzewała, nie spodziewałem się, że będę tak zestresowany, kiedy będę to oficjalnie ogłaszał. Reprezentacja zawsze była dla mnie nie tylko wyjątkową drużyną, ale i rodzajem azylu, kiedy nie szło mi w klubach - podkreślił Pukki na oficjalnej konferencji prasowej Finlandii.

Napastnik, który w piłkarskim CV ma występy między innymi w HJK Helsinki, Schalke 04 Gelsenkirchen, Celticu, Broendby i Norwich City, zdradził, że zamierza teraz poświęcać znacznie więcej czasu swojej rodzinie. Piłkarz ma wraz z żoną Kirsikką Laurikko trójkę dzieci w wieku 8 lat, 5 lat i roku.