Legia Warszawa z triumfem w Lidze Mistrzów! Prowadzili od pierwszej minuty

Koszykarze Legii prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty, kontrolowali grę i odnieśli cenne zwycięstwo.

Mistrzowie Polski znakomicie rozpoczęli spotkanie, broniąc agresywnie i dobrze rozgrywając atak. Andrzej Pluta nie mylił się przy rzutach za trzy punkty, a rozgrywający potrafili znaleźć pod koszem wysokich – Shane’a Huntera oraz Race’a Thompsona, który zagrał w LM FIBA po raz pierwszy w tym sezonie, gdyż wcześniej leczył kontuzję.

Po trzech minutach warszawianie prowadzili 12:4, a w połowie kwarty 18:6. Trener Heiko Rannula - choć nie mógł skorzystać z kontuzjowanego rodaka, estońskiego środkowego Matthiasa Tassa - dokonywał zmian, które przynosiły efekty. Legia lepiej spisywała się pod tablicami i pod koniec tej kwarty prowadziła aż 27:11.

Druga odsłona nie zmieniła obrazu gry, mimo czasów branych przez szkoleniowca Patras. Goście nie odpuszczali w defensywie i przy dobrej skuteczności w ataku kontrolowali sytuację i powiększali prowadzenie. Po rzucie Carla Ponsara mistrz Polski wygrywał 39:22, a w 17. minucie 46:28.

W drugiej połowie miejscowi próbowali zmienić sposób gry, ale legioniści nie tracili koncentracji, choć przez pięć minut trzeciej kwarty nie zdobyli punktów i gospodarze zniwelowali straty do 41:56. Chwilę później jednak czwarty faul popełnił jeden z podstawowych zawodników Promitheas - Kendale McCullum, a polska ekipa odzyskała w końcu skuteczność w ataku. Po asyście Pluty trafił kapitan Michał Kolenda i zrobiło się 61:41.

W ostatniej kwarcie koszykarze Promitheasu zmniejszali straty, w czym największy udział - przy fatalnej dyspozycji gwiazd, np. Leyton Hammonds spudłował wszystkie osiem rzutów za trzy punkty - miał 22-latek Athanasios Bazinas. Dogonić nadal agresywnie broniącej Legii nie byli jednak w stanie.

Stołeczni koszykarze wygrali walkę pod tablicami 43-32, w czym największa zasługa Huntera i Ponsara (obydwaj po dziewięć zbiórek), mieli 19 asyst (najwięcej Pluta - 6) i 55 procent skuteczności rzutów za dwa punkty. Dzięki wygranej Legia awansowała na drugie miejsce w tabeli (bilans 2-2).

W innym meczu tej grupy Rytas Wilno pokonał we własnej hali MLP Heidelberg 116:90 i prowadzi w tabeli (3-1). To właśnie litewska drużyna będzie w 5. kolejce - 18 listopada - rywalem Legii na Torwarze. W Wilnie po wyrównanej walce mistrzowie Polski przegrali 85:93.

Promitheas Patras BC Vikos Cola - Legia Warszawa 72:85 (15:28, 17:24, 15:14, 25:19).

Punkty:

Promitheas Patras BC: Athanasios Bazinas 23, Rob Gray 20, Kendale McCullum 11, Kendal Coleman 9, Leyton Hammonds 4, J.P. Macura 3, Angelos Lagios 2, Claudel Harris Jr. 0, Nikolaos Plotas 0, Antonios Karagiannidis 0, Sotiris Stavrakopoulos 0;

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 17, Race Thompson 15, Shane Hunter 14, Jayvon Graves 9, Ben Shungu 9, Carl Ponsar 8, Michał Kolenda 7, Wojciech Tomaszewski 5, Maksymilian Wilczek 1, Ojars Silins 0, Błażej Czapla 0.

PAP