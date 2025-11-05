Liga Europy: Malmo FF - Panathinaikos. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Malmo FF - Panathinaikos to spotkanie w ramach czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu Malmo - Panathinaikos na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

 

W składzie Panathinaikosu można spodziewać się dwóch reprezentantów Polski Bartłomieja Drągowskiego oraz Karola Świderskiego. Obaj są podstawowymi zawodnikami greckiego klubu. W kadrze meczowej powinien znaleźć się również znany z występów w Legii Warszawa i Lechii Gdańsk Filip Mladenović.

 

Obie drużyny przystępują do tego meczu po stracie punktów w ostatnim spotkaniu. Malmo zremisowało z Dinamem Zagrzeb 1:1, a Panathinaikos przegrał z Feyenoordem 1:3.

 

LIGA EUROPYMALMOPANATHINAIKOSPIŁKA NOŻNA

