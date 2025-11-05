Liga Mistrzów: Club Brugge - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

W środowym starciu FC Barcelona zawita do Belgii, gdzie zmierzy się z Club Brugge. Podopieczni Hansiego Flicka, zbudowani wysokim zwycięstwem z Olympiakosem (6:1), będą chcieli pójść za ciosem i podtrzymać dobre wrażenie w kolejnym meczu. Z kolei Belgowie muszą postarać się o rehabilitację po klęsce w starciu z Bayernem Monachium (0:4).

Dla polskich kibiców będzie to ważne spotkanie, ponieważ w rozgrywanym w niedzielę ligowym meczu z Elche do gry wrócił Robert Lewandowski, który w październikowym meczu reprezentacji Polski z Litwą nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Polak znajdzie się w kadrze na ten mecz. Miejsce w składzie powinien utrzymać Wojciech Szczęsny, pod nieobecność wciąż kontuzjowanego Joana Garcii.

Ostatnie spotkania pomiędzy tymi drużynami miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2002/2003, gdzie dwukrotnie triumfowała Barcelona.

Relacja live i wynik na żywo meczu Club Brugge - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

